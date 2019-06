El futbolista, padre de sus tres hijos mayores, no le estaría pasando la cuota de alimentos correspondiente. Fuente: Archivo - Crédito: Fuente: Instagram de Wanda Nara

Cuando todo parecía estar en paz, Maxi López dio una nota a Los ángeles de la mañana (El Trece), durante su paso por Buenos Aires. "Hace varios meses que no hablo con mis hijos. Es difícil. Cuando no hablás con tus hijos por varios meses es complicado. No pasa por los abogados sino por la madre. Si la madre quiere se resuelve todo. Me encantaría poder solucionar todo sin abogados ni nada, pero es difícil", dijo el futbolista sobre Wanda Nara, con quien tuvo a Valentino, Constantino y Benedicto, sus hijos de entre 7 y 10 años.

Yanina Latorre desmintió los dichos de López, y señaló que, además de haber elegido dejar Italia, luego de que terminara su contrato en Brasil, optó por venir a visitar a sus padres, en vez de volver para ver a sus hijos.

La panelista también compartió que Wanda le escribió al respecto, y le envío las capturas de pantalla de los últimos chats con su ex pareja."¿Qué? Estamos en perfecto diálogo, él sabe todo lo de los chicos", expresó la representante de Mauro Icardi, sorprendida ante el enojo de Maxi. En los chats, que se volvieron públicos, López anunciaba que la próxima semana viajaría para Italia, mientras que Wanda le recordaba que "dejó de pagar alimentos hace meses".

"Ella me certificó que Maxi no pasa alimentos hace un año. Wanda está intentando sacarle la patria potestad de los chicos porque Maxi no se hace cargo de nada", reveló Latorre. "Ella insiste en que Maxi le mande los pasajes con un adulto que los traslade, o que vaya Maxi para allá".