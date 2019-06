Wanda Nara, en la tapa de L'Equipe: "Rubia atómica"

La tapa de la revista de LEquipe de este sábado

7 de junio de 2019

"¿Por qué me critican? ¡Porque es lo más fácil de hacer!" Así habla Wanda Nara , mujer-agente de Mauro Icardi , en una entrevista al diario deportivo francés L'Equipe. "Rubia atómica", reza la tapa de la revista que acompaña al matutino, y que tiene a la exmodelo argentina como nota principal. Adentro, el título es "La agente que agita", en relación a cómo Nara se ha enfrentado con futbolistas y directivos en partes iguales.

"Siendo su esposa no tengo interés en ganar dinero a sus espaldas, a diferencia de otros. Tanto es así que he pospuesto mi comisión. Podría sentarme en casa sin hacer nada, pero no sería un buen ejemplo para mis hijos", dice Wanda en otro pasaje de la nota. Nara habla de su marido en momentos en que la prensa italiana especula con un eventual trueque con Juventus por otro argentino: el cordobés Paulo Dybala. La temporada que acaba de terminar no fue fructífera para su marido: perdió tanto la titularidad como la capitanía en el equipo milanés y ni siquiera fue convocado por Lionel Scaloni para la selección argentina que jugará la Copa América en Brasil.

En vistas de la actividad que tendrá durante el verano europeo (se descuenta que Icardi abandonará Inter, cuyos hinchas ya no lo quieren en el equipo), Nara aprovecha la entrevista para defender las cualidades futbolísticas de su marido: "Otros representantes defienden a sus clientes en TV, así que más allá de que yo sea su agente, mantengo que Mauro es uno de los mejores delanteros del mundo". Al ser consultada sobre su matrimonio, Nara hace una afirmación sorprendente: "Lo que realmente importa es nuestra vida privada. Mauro y yo tenemos en verdad un estilo de vida muy aburrido, lejos de los lugares VIP. Nunca nos van a ver en un club nocturno".

Modelo devenida influencer en redes sociales -suele posar con sus hijos e incluso grabar videos promocionales- Nara cuenta que dejaría de ser la representante de su marido "si él se lo pidiera", aunque insiste en que todas sus ocupaciones "son compatibles". En otro tramo de la nota, Nara agrega: "Ser su mujer y su representante no dice necesariamente mucho sobre mí, sino sobre él, que tuvo que demostrar mucho coraje para elegirme".

La tapa de la revista de L'Equipe con Wanda Nara como personaje principal: