Woody Harrelson apuntó contra Hollywood por las medidas anticovid en los rodajes: “No es justo”

A tres años de la aparición del Covid-19, la industria de Hollywood todavía mantiene estrictos protocolos para la prevención de la enfermedad en sus rodajes. Varios de los técnicos se ven aún obligados a someterse a hisopados periódicos, utilizar barbijos, y presentar certificados de vacunación. Woody Harrelson estalló contra el sostenimiento de esas medidas, habló de discriminación y demandó un cambio radical.

Woody Harrelson instagram.com/woodyharrelson

En el marco del estreno de su última película, titulada Champions, Harrelson dio una nota con The New York Times, y allí sorprendió cuando declaró que los protocolos por Covid eran “absurdos”. “¡Todavía se llevan a cabo! No me parece que nadie tenga el derecho a forzarte a hacerte un test, obligarte a usar barbijo o a vacunarte tres veces al año. Por mi parte, les sigo la corriente con esta locura. Pero no es justo para el equipo técnico. Si yo no tengo que usar barbijo, ¿entonces por qué ellos sí? ¿Por qué ellos deben vacunarse? ¿Por qué no se trata de una decisión personal?”.

El protagonista de Asesinos por naturaleza sostuvo que lo “enfurece” que traten de esa manera a los técnicos. “ Mi parte anarquista no siente que corresponda que los sigan forzando a ser testeardos, a usar barbijos y a vacunarnse. Ese no es un país libre”, indicó.

Harrelson hizo hincapié en la diferencia en el trato. Aclaró que él, como actor, no está en misma posición, aunque recalcó que eso “está mal”. “Ya van tres años de esto. Suficiente. Me enfurece por los trabajadores. C omo anarquista que soy, no me llevo bien con los mandatos”.

Un monólogo que levantó polémica

Harrelson se refirió de esta manera después de realizar un monólogo humorístico, como anfitrión en la última emisión del Saturday Night Live, que generó polémica. En tono de sorna, el intérprete aludió a un supuesto guion que había llegado a sus manos y en el que dejó una velada crítica a las medidas de aislamiento en el inicio de la pandemia. “Era una película que iba sobre esto. Los carteles de droga más poderosos del mundo se unen y compran todos los medios y a todos los políticos, para obligar a la población global a permanecer encerrada en sus casas. Y esas personas solo pueden salir, si consumen las drogas de esos carteles una y otra y otra vez”.

En el remate de su monólogo, Harrelson aseguró que tiró ese guion. “¿Quién podría creerse una idea tan loca? ¿Forzar a consumir drogas? ¡Eso yo lo hago voluntariamente todo el día!”. No tardó mucho en recibir airadas críticas en redes sociales, donde muchos usuarios condenaron y cuestionaron enfáticamente el mensaje.

Woody Harrelson Reuters

No es la primera vez que Harrelson rechaza la vacunación contra el covid y las medidas de prevención frente a la enfermedad. En abril de 2020, cuando las restricciones comenzaban a replicarse en varios países del mundo, el actor publicó un controvertido video en Instagram sobre la creación del coronavirus. Allí abonó a una idea conspirativa e hizo referencia a que la radiación 5G “exacerba” la propagación del contagio y lo vuelve más letal.

“Mi amiga Camilla me ha mandado esto hoy y aunque no lo he leído con detalle lo encuentro muy interesante”, señaló el actor en aquella publicación. Su mensaje contenía extractos del trabajo de Martin Pall, un profesor retirado de la Universidad del Estado de Washington, cuyas afirmaciones son cuestionadas por la comunidad científica. Debido al impacto negativo de sus afirmaciones, eliminó el video a los pocos días.

A su vez, Harrelson publicó tiempo después un comentario sobre las protestas de Hong Kong de 2019 en el que ahondó en la misma versión sobre el inicio de la enfermedad en China. “Y, mientras tanto, los chinos están derribando sus antenas”, en alusión a la tecnología 5G.

