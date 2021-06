Ximena Capristo habló de su historia de abandono: “Mi papá apareció cuando me vio en Gran Hermano”

“Mi infancia fue linda, sin un representante masculino”, confesó Ximena Capristo este sábado en PH, Podemos Hablar. Ante la intriga de Andy Kusnetzoff por saber más, la actriz reveló que su padre la abandonó cuando su madre quedó embarazada y que recién apareció cuando la vio en Gran Hermano.

“Cuando mi mamá quedo embarazada, mi papá la dejo. Ellos estaban casados pero se ve que no quería tener hijos”, expresó, con una notable angustia, y luego recordó la lucha de su madre al criarla sola: “Mi vieja tuvo todos los trabajos que pudo y salió adelante. En un momento, quiebra muy mal y nos quedamos prácticamente en la calle. Un vecino nos presto su auto y vivíamos ahí. Yo tenía seis o siete años pero hay situaciones que uno borra de la mente”, contó.

Lo que sí recuerda a la perfección fue el rechazo de su padre cuando fueron a pedirle ayuda. “Mi mamá lo fue a ver para pedirle ayuda porque él tenía un restaurante. Dijo que vayamos a comer cuando queramos, pero que plata no nos podía dar”, recordó, entre lágrimas, quién trabaja desde los 14 años para ganarse lo suyo. “Tenía un DNI trucho para poder laburar de camarera o en una barra, nunca nadie supo que era menor”, señaló.

Sin embargo, fue años después (cuando se hizo famosa en Gran Hermano) que su padre reapareció “orgulloso” de su hija. “Después de muchos años me anoté en Gran Hermano, mi papá me ve y empezó a tratar de ubicarme para ir al programa. Toda esa situación fue horrible. Cuando terminé el programa, apareció con un ramo de flores para pedirme disculpas. Vino con su mujer de ese momento, cosa que nunca entendí, y charlamos”, relató mientras aclaraba lo mucho que se parecía a él.

“Teníamos una relación distante, me llamaba de vez en cuando y cada tanto íbamos a comer. Pero para mí era una persona desconocida. Cuando me casé, me dijo si podía entrar conmigo a la iglesia. Y no me voy a olvidar nunca lo que me dijo: ‘Decime para ver si me pongo el molar que me falta o no’. Cuando me dijo eso no lo vi más. Hay cosas que nunca voy a perdonar. Por supuesto que entre con mi suegro a la iglesia, lo conozco más que a él”, dijo.

Tras contar que su padre falleció el año pasado, Capristo reveló lo difícil que fue para ella tomar la decisión de tener un hijo. “Necesitaba saber si el hombre que tengo al lado iba a ser un buen padre. Para mí fue muy traumático esto. El día de mañana me separo de Gus y sé que es el número uno como papá, yo necesitaba encontrar a esa persona”, confesó emocionada.

Minutos después, la vedette aprovechó el ritual del fuego para contar qué haría si pudiera volver el tiempo atrás: “Mi mamá lucho diez años contra una enfermedad. La abracé siempre y la cuidé siempre. Todavía la extraño y volvería el tiempo atrás solo para abrazarla”, concluyó, tras romper en llanto.

LA NACION