Yanina Latorre contó hoy que en el edificio en donde vive su madre Dora hay un caso de coronavirus. Indignada porque el consorcio no sigue el protocolo de desinfección correspondiente, la panelista de Los ángeles de la mañana explicó la situación mientras su madre contaba cómo fueron los hechos desde su casa.

"Fue difícil. Llame al gobierno de la Ciudad y hablé con todos. El Estado no tiene fuerza legal dentro de la propiedad privada. Si en un edificio pasa esto no puede actuar ni la policía ni la Justicia. Al principio de la cuarentena, a los consorcios les llegó un protocolo para ver cómo manejarse frente a un caso positivo y no lo están cumpliendo", aseguró Latorre molesta contra el administrador del edificio.

Y enseguida, hizo referencia a la persona que dio positivo. "Hay una señora que tuvo Covid, estuvo internada y ahora volvió al edificio en ambulancia con dos médicos vestidos con mamelucos blancos. El marido nunca lo comentó ni entró en cuarentena obligatoria", señaló.

Su madre Dora, que escuchaba atentamente desde su casa, dio más información al respecto. "Salí ayer a la tarde y el encargado estaba muy asustado. Esta señora se fue a operar de la columna y le agarró coronavirus. Vive con el marido. Después de que entró, este hombre salió a buscar alimentos que le llegaron por delivery", explicó.

Si bien aclaró que su intención no es que el matrimonio abandone el edificio, advirtió que es necesario que se tomen las medidas de seguridad e higiene necesarias y que el marido cumpla con las medidas de aislamiento obligatorio. "Cuando les dije que iba a venir Canal 13 fumigaron el edificio. Es gente nueva, están muy asustados y tienen miedo que los discriminen", agregó Dora.

"Los vecinos están todos enloquecidos (...). Ahora Yanina ya me explicó que hay una fiscalía que te toma la denuncia. Igual a la señora le dio negativo por eso la dejaron volver a su casa", confesó.

Mientras aseguraba que ella no tiene miedo, su hija la interrumpió para contar que el viernes por la tarde se cayó en la calle. "Me caí caminando, me di la cara contra el piso. No me pasó nada, no me duele nada. Dejen a la gente tranquila, que salga a la calle, se airee, con barbijo. Hago todo bien, todos los deberes pero yo confieso que salgo. Hago lo que quiero, no me voy a quedar encerrada", protestó.

"Yo le digo a mis amigas que tienen mi edad: '¿van a estar hasta septiembre del año que viene adentro?'. Tenemos que aprender a cuidarnos. Yo voy al Rosedal a caminar. La gente me saluda, me reconoce. Me hablan maravillas de Yanina", agregó.

Antes de despedirse, Dora le volvió a reclamar a su hija que vive a mil y que no le da bolilla. Cansada de sus quejas, la panelista le contestó casi a los gritos: "Mamá, todos los días tenés un problema distinto. Que los impuestos, que bajar la aplicación para ver la serie, que esto y lo otro. Te llevo comida todos los días, te lavo y te plancho la ropa, ¡pará de pedir cosas! Tenés otra hija también".