Federico Bal volvió al país y, entre lágrimas, reveló la premonición que no supo escuchar

Federico Bal regresó al país. En silla de ruedas y con el brazo izquierdo inmovilizado con un cabestrillo, el conductor de Resto del Mundo repasó el accidente que sufrió practicando parapente, reveló que tuvo una corazonada que no escuchó y se emocionó hasta las lágrimas cuando reconoció que podría haber muerto: “El médico me dijo que mucha gente llega luego de accidentes así y no se da cuenta porque es un deporte de mucho riesgo”.

El viernes pasado, a una semana del accidente que sufrió haciendo parapente en la isla de Paraty, Bal fue operado. Luego de tres horas de cirugía, su madre Carmen Barbieri contó que la intervención fue un éxito. Con una dura recuperación por venir , Federico, su novia Sofía Aldrey y Carmen Barbieri aterrizaron este mediodía en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

“Qué no se te escape”, le gritaron desde el piso de Intrusos en el Espectáculo a Alejandro Guatti. “¿Qué se va a ir? Si va a dos kilómetros por hora...”, bromeó el periodista y de inmediato interceptó al conductor y bailarín. “Estoy tan feliz de estar en mi país, ¡unas ganas de llegar! No aguantaba más”, reconoció enseguida Bal. Tras algunas preguntas iniciales, Guati le dejó la posta a Florencia de la V, amiga de Bal, y a sus panelistas.

“¡Me mentiste!”, le espetó De la V, y le contó que cuando vio las imágenes se dio cuenta de la gravedad del asunto. “Fueron momentos de mucho miedo. Yo soy muy aventurero, me gusta eso, pero el tema es estar lejos y caer en una guardia de un lugar que es bastante rústico...”, comenzó a relatar Bal y completó: “Imaginate que en la guardia local te puede agarrar un médico que considera que hay que cortar la mano y te la debo...”, ejemplificó.

Fede Bal, contento con su regreso al país

“Tuve miedo real”, confesó, para luego recordar su mayor momento “de lucidez y cordura” en el accidente: cuando vio su brazo, la sangre, la fractura expuesta y pidió con calma que le hicieran un torniquete. “Con una tranquilidad que no sé ni de dónde salió” , agregó.

Luego de repetir cómo fue el accidente, que cuando iba en la van al hospital el auto saltaba por el empedrado, que la sangre salpicaba para todos lados, que el brazo se le movía al ritmo de los baches y que se sintió en una película de Tarantino , Bal repasó que al llegar se rompió la nariz porque quien lo llevaba en la silla de ruedas, la hizo tropezar con un zócalo y cayó al piso. “No sé en qué momento Resto del Mundo se transformó en Jackass”, bromeó, haciendo referencia al recordado envío de proezas físicas, y trágicos accidentes.

La primera foto de Fede Bal tras accidentarse en Brasil twitter @balfederico

Luego de confesar que estuvo doce horas hasta que lo atendieron y que lo revisaron todo para descartar lesiones internas, Bal contó que empezó a hacer chistes a las enfermeras y al médico para relajar y que lo traten bien. Y en ese recuerdo, se quebró. “Ahí el médico que agarró la mano… me pongo a llorar porque tuve mucho miedo. Mucho mucho miedo. El tipo me dijo que mucha gente llega luego de accidentes así y no se da cuenta porque es un deporte de mucho riesgo”. “Mucha gente muere por año por esto y la verdad es que podría haber sido mucho peor” , cerró.

Sobre su futuro inmediato, Bal reveló que tiene 30 puntos en el brazo y un largo camino para recuperar la movilidad y la sensibilidad de la mano , pero que es muy “culo inquieto” y que en 20 días va a estar de nuevo arriba de un avión para seguir adelante con su vida. “Va a ser una gran anécdota el día de mañana”, confesó.

Sofía Aldrey, novia de Fede Bal, junto a Carmen Barbieri Gerardo Viercovich

Consultado sobre Sofía Aldrey, su pareja, Bal no ahorró elogios. “ Verla a ella me llena de amor y me hace reafirmar la mujer que tengo al lado” , explicó. “Yo le digo ´qué vida de mierda la que te estoy dando porque desde que te conocí me están pasando cosas´”, reconoció y repasó también el pedido de matrimonio que le hizo, dominado por la morfina. “Me emocioné, estaba un poquito drogado”, repasó entre risas y entendió el por qué de su no. “Es la mujer de mi vida, ¿cómo no lo va a ser?”, sentenció.