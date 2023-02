Yanina Latorre y Estefi Berardi se cruzaron por los chats de Fede Bal: “Estás mintiendo”

escuchar

Días atrás estalló un escándalo de verano. Sofía Aldrey, la novia de Fede Bal, le puso punto final a esa relación por una serie de presuntas infidelidades que descubrió cuando le llegaron notificaciones a su celular de su lavarropas siendo activado a altas horas de la madrugada para lavar sábanas.

Una de las señaladas como tercera en discordia fue la periodista Estefanía Berardi, quien comparte panel con Yanina Latorre y, en la última edición de LAM, ambas tuvieron un fuerte cruce.

Durante el programa, Latorre aseguró que una serie de chats filtrados en las últimas horas que involucran a su colega eran genuinos. Por su parte, Berardi había negado durante la tarde estar involucrada enel escándalo y recurrió a su cuenta de Instagram para afirmar que iba a iniciar “acciones penales y civiles” en caso que algún medio o periodista repitieran información que, según ella, no es verdadera.

Ante esas palabras, Latorre le dijo: “El que nada hace, nada teme. Y si estás en tu casa, llamás a un abogado (...) y amenazás con juicio, te autoincriminás. Y la que tenía los chats soy yo, y yo nunca iba a mostrar un chat tuyo. Yo que soy una buena compañera y tengo códigos, no vendo a mis compañeras. Vos acá te apurás, quedás mal, todo el mundo ya da por hecho que están los chat, y te incriminaste sola. Vos ayer estabas muy nerviosa y la gente veía tu cara”.

En la vereda opuesta, Berardi le respondió a su compañera: “Me sorprendió lo que contó Yanina, porque yo no sabía que ese era el tema. Hace un mes que Carmen nos venía contando de esta distancia, y Fede me dijo que venía acá atraer unas cosas, y cuando veo que iban a hablar de la separación escandalosa, le pregunto y Fede me dice que está re mal, que le había roto la casa”.

Luego de repetir un fragmento de Intrusos, en el que los panelistas de ese ciclo señalaban a Berardi como una de las posibles terceras en discordia, Ángel de Brito le dio a su panelista el derecho a réplica, y ella señaló que su colegas se equivocaron: “No sé qué es lo que tienen, en ese caso les preguntaré a mis abogados, Burlando y Leguizamón, qué tengo que hacer”.

Fede Bal junto a Sofía Aldrey Captura Instagram

En ese momento, Yanina Latorre no dudó en cuestionar a su compañera, y le aseguró: “¿Esto no va en detrimento de tu trabajo? La semana pasada mostraste un audio de Melody [Luz, la bailarina en pareja con Alex Caniggia] llorando por un embarazo. Vos acá mostraste muchos chats, a mí me trataste de mentirosa muchas veces, me dijiste que era mentira lo de Zaira Nara, siempre me desacreditaste como profesional y yo siempre tuve la razón en todo . Te atajás, lo llamás llorando a Burlando y quedás mal. Yo que soy la que tengo los chats, yo nunca hubiera mostrado tus chats, pero dejá de mentir Estefi. Vos en este momento, estás mintiendo”.

“Mil veces circularon cosas truchas, yo me he equivocado y lo he dicho, y he pedido perdón”, señaló Berardi .

LA NACION