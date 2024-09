Yuyito González le respondió a Fátima Florez, que fue presentada como “primera dama” en EE.UU.

Escuchar

La exvedette Amalia “Yuyito” González reafirma cada vez más su relación con el presidente Javier Milei. Después de contar que ambos “están casados bajo los ojos de Dios”, la actual conductora se refirió al particular posteo de la expareja del mandatario Fátima Florez en el que en Estados Unidos se refieren a ella como “primera dama” de la Argentina. También habló sobre su admiración por la hermana de su novio, Karina Milei.

El 28 de agosto la marca estadounidense Queen of Versailles Coffee subió una historia a su Instagram con una imagen de la comediante y la siguiente frase: “Argentina’s First Lady responds” [La primera dama de la Argentina responde]; tras ello Florez no dudó en replicarlo en sus redes. Fue en el marco de su viaje a la ciudad de Las Vegas para dar sus primeros shows, que comienzan el 12 de septiembre.

El posteo de Fátima Florez.

En base a esto, Yuyito González fue tajante. “Capaz me está imitando. Capaz que está ensayando la imitación de la primera dama, que soy yo. Igual yo no me titulo como primera dama. Está todo permitido, se lo regalo”, sentenció este lunes en un móvil de América TV. “Si pone primera dama, me está imitando a mí”, ironizó después.

🔴Yuyito González: casamiento, presentación familiar y cruce con Fátima Florez



🗨️"Conversamos todo con Javier"

🗨️"Admiro a Karina Milei"

🗨️"Lo mejor que tengo es a mi novio"



Cc @desayunook @PamelaDav pic.twitter.com/jX1NiEXqce — América TV (@AmericaTV) September 2, 2024

En otro tramo de la entrevista, la exvedette dio más detalles de su relación con el libertario y en particular hizo foco en el día en que llegó al canal con la campera de cuero que suele usar su novio en cada uno de sus actos públicos. “No hay plan B. Con él hasta la muerte”, escribió entonces en su Instagram. Ante esa foto, la conductora marcó: “Está lindo ponerse la ropa de tu novio. Aparte tenemos tamaños parecidos, así que me quedaba muy bien. La sorpresa es enamorarme de un hombre que trabaja de lo de trabaja y que se enamore de mí, eso llegó sorpresivamente a mi vida”.

Yuyito González con la campera de cuero de Milei Instagram

Por otro lado, al ser consultada sobre la decisión de ambos de hacer público su vínculo, la mediática dijo: “Todo lo conversamos, está basado en el sentimiento real y en lo que va pasando en el día a día. Lo que nos motiva a compartir con la sociedad nuestra relación es lo que sentimos el uno por el otro, lo que vamos conociendo, las ganas de estar juntos, es como cualquier relación. Yo tengo un estilo un poco exagerado,, como la descarga que hice el otro día en el programa. Y él tiene un estilo visceral”.

Por último, expresó su admiración por la hermana de su novio, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. “Hermosa, es una mujer que admiro mucho. Admiro a las mujeres empoderadas, con fuerza, siempre tengo esa mirada, sobre todo porque yo no me considero una mujer tan valiente, tengo mis cosas donde trato de cuidarme. Entonces, cuando veo a esas mujeres que van para adelante, me encanta”, cerró.

“Estamos casados”

Otro episodio que protagonizó Yuyito González tuvo lugar la semana pasada, cuando estalló contra quienes critican su pareja y no solo defendió el vínculo que tienen desde hace poco sino que hizo una llamativa revelación. Dijo que con el mandatario están “casados” y que el amor que se tienen es para toda la vida.

“No inventen cosas negativas, no existe ninguna crisis”, comenzó Yuyito su descargo en el programa que conduce en Ciudad Magazine. Y fue ahí que dijo: “Estamos casados ya Javier y yo. Ya estamos casados, a ver si se entendió. Ya nos casamos entre nosotros, Dios y nosotros. ¿Sí? Va a ser para toda la vida, es para toda la vida”. Las declaraciones causaron sorpresa en todo el panel.

“No se malgasten en tirar mala onda porque no existe, no nos entran las balas, gente. ¿Les quedó claro? Y de paso le mando un beso a mi amor, que lo amo”, lanzó, conmovida por su nueva relación, que se hizo pública el 13 de agosto pasado, día en que ambos fueron a ver una obra al Centro Cultural Kirchner (CCK) y se dieron un beso en la boca frente a todo el auditorio.

LA NACION