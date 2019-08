Zaira Nara, en el día de su cumpleaños, contó que está embarazada Fuente: Archivo - Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de agosto de 2019 • 12:16

Hacía ya unos días que el rumor había empezado a correr, pero nadie confirmaba ni desmentía nada. Hoy Zaira Nara cumple 31 años y con una torta que ella misma decoró en vivo, en Morfi, por Telefe, develó el misterio: está embarazada de tres meses y el bebé nacerá el próximo febrero.

De la mano de su hija Malaika mostró su incipiente pancita. "No podía contarlo enseguida porque quise ser prudente y esperar tres meses. Mali se enteró ayer a la noche y antes de que todos lo supieran, le conté a mi familia y a mis amigos, que supieron guardar el secreto. Se agranda la familia y quería contárselos. Estoy de tres meses. Me siento contenida en Morfi, y es el ámbito más lindo en el que puedo tener un bebé, un programa familiar, hermoso y donde me cumplen todos mis antojos", dijo Zaira, muy feliz.

La modelo y conductora se emocionó partida doble. La primera en felicitarla fue su mamá, Nora: "Felicidades por este nuevo embarazo mi nena linda de mamá. La alegría de mi corazón es enorme". Enseguida, Zaira dio detalles de cómo se lo contó: "Tuve la oportunidad de contárselo en el viaje que hicimos hace unas semanas y que ya estaba planeado. Fuimos a ver a Wanda y a Como, luego fuimos a Suiza a ver a mis suegros y después unos días de playa en Sardeña. Mi mamá está viviendo en Italia hace un tiempo y la disfruté mucho esos días".

También Wanda la saludó desde un tierno video: "Quisiera estar ahí festejando con vos. Te extrañamos mucho. Cuidá esa pancita". Y Zaira agregó. "Wanda es bruja porque apenas nos vimos me dijo que tenía algo en la panza. No puedo reproducir qué dijo, porque a ella no le importa nada. Pero estaban todos los chicos adelante y cuando se fueron a dormir, pude decírselo. Por eso se dio en estas semanas una confusión y primero decían que mi hermana estaba embarazada. Como tiene cinco hijos, la embarazan a cada rato. No se aclaraba lo de ella y yo esperaba que pasara le tiempo para contarlo".

Finalmente, desde el video, los cinco hijos de Wanda, Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella, saludaron a la tía Zaira en una mezcla de castellano e italiano. Entonces Zaira se emocionó fuerte y, entre lágrimas, dijo: "Valu, que es mi ahijado, siempre me decía que ellos eran muchos y que Mali estaba sola, que le diera un hermanito para jugar. La distancia se complica a veces pero cuando estamos juntos es como si el tiempo no pasara".

Además, compartió cómo con su marido Jackob se enteraron que esperaban un bebé: "Una mujer se da cuenta y le pedí que fuera a comprar un test de embarazo. Me decía que después, pero cuando le conté que creía estar esperando un bebé, salió corriendo".

El estudio de Telefe se llenó de amigas de Zaira, entre ellas Mery del Cerro. "También Mery es una bruja y hace unos meses me dijo que me había soñado embarazada. Me sorprendió porque yo estaba de un minuto".

Al ritmo de canciones de Champions liga, con globos, sombreritos y serpentina, todos festejaron el cumple de Zaira y la buena nueva del bebé que nacerá en febrero.