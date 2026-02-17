La lujosa estadía de Zaira Nara en Italia para disfrutar de los Juegos Olímpicos de Invierno

De la playa y el sol a la nieve sin escalas. Tras pasar sus vacaciones de verano en su casa de Punta del Este, Zaira Nara armó las valijas y aterrizó en Italia para asistir a uno de los eventos del momento. La modelo fue invitada a los Juegos Olímpicos Milán-Cortina d’Ampezzo 2026, que comenzaron el 6 de febrero y se extenderán hasta el 22. Fiel a su estilo, compartió las mejores imágenes de su estadía en la localidad de Livigno, provincia de Sondrio, y no solo mostró los elaborados looks que preparó para afrontar las bajas temperaturas, sino también sus actividades, que incluyeron varias sesiones de ski, producciones de fotos y hasta un cruce con la policía.

Invitada por una marca con la que trabaja, Zaira Nara regresó a Italia, un país que visitó con frecuencia mientras su hermana Wanda Nara vivió allí. Esta vez se instaló en el norte, más precisamente en Livigno Ski Area, una exclusiva estación de esquí ubicada en la región de Lombardía. Como acostumbra a hacer en todos sus viajes, compartió con sus 8.2 millones de seguidores toda la intimidad de su estadía.

Zaira Nara se hospedó en Livigno Ski Area, una exclusiva estación de esquí ubicada en la región de Lombardía (Foto: Instagram @zaira.nara)

El hospedaje fue de ensueños. Se quedó en un complejo de cabañas cuyo balcón tenía salida directa a las montañas nevadas, una vista única para disfrutar desde el primer momento del día. La habitación era amplia, con varios toques de madera y un amplio espejo que le permitió alistarse de la mejor manera para salir.

La modelo realizó varias producciones de fotos en las que se lució con sus cancheros looks (Foto: Instagram @zaira.nara)

Fiel a su estilo, la modelo deslumbró con sus looks, desde bodys hasta abrigos de piel, botas y tacos altos (Foto: Instagram @zaira.nara)

La agenda incluyó desde eventos hasta jornadas para esquiar - en las que pudo demostrar sus habilidades para bajar la montaña - y producciones de fotos. Asimismo, en medio de las bajas temperaturas y la nieve, también se quitó el tapado y se quedó el traje de baño para relajarse en un jacuzzi climatizado al aire libre. “No se si frío o calor”, cuestionó. Asimismo, disfrutó, desde una privilegiada ubicación, de algunas de las competencias de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Durante su estadía, pudo disfrutar de varias de las competencias de los Juegos Olímpicos de Invierno (Foto: Instagram @zaira.nara)

También tuvo un encuentro con la Policía italiana. Mientras se dirigía en un auto con su grupo y disfrutaba de los paisajes blancos, debieron detener la marcha unos instantes cuando se cruzaron con un oficial. Según se pudo advertir, frenaron por una cuestión de precaución debido a que el camino nevado dificultaba el paso. Nara grabó el momento en el que el oficial dio órdenes en italiano. “Grazie”, le dijo cuando les permitió reanudar el viaje. “Italia ti amo”, comentó en la publicación.

Zaira Nara mostró la intimidad de sus días en Italia

Como era de esperarse, su vestimenta fue uno de los puntos más importantes del viaje. Llevó looks cancheros y llamativos, ideales para el invierno europeo -con una temperatura de menos tres grados-, pero al mismo tiempo glamurosos y a la moda. Uno de ellos consistió en un top marrón, un pantalón de tiro alto en color beige, un cárdigan y, por encima, un tapado de piel blanco. El toque final fueron los zapatos en punta de tajo aguja color marrón y una vincha blanca sobre la frente. Con toda su experiencia, pudo cumplir la difícil tarea de cruzar la nieve con zapatos de taco.

Además de producciones de fotos, Nara disfrutó de varias jornadas de esquí (Foto: Instagram @zaira.nara)

Zaira Nara disfrutó de sus días de nieve, esquí y eventos en Italia (Foto: Instagram @zaira.nara)

Para afontar las bajas temperaturas, Nara también dispuso de un jaccuzzi climatizado al aire libre (Foto: Instagram @zaira.nara)

Para esquiar, lució un conjunto dorado con capucha y una camiseta con estampa de estrellas. Incluso, para una producción que realizó en el medio de la nieve, lució un jugado body de manga larga color rojo con botas y anteojos de sol. También se pudo advertir que en la valija llevó un body blanco, tops de manga larga, pantalones de colores, camperas y diversos pares de anteojos.

Nara se mantuvo todo el tiempo en contacto con sus hijos Malaika y Viggo a través de videollamadas (Foto: Instagram @zaira.nara)

Entre paseos, jornadas de esquí, sesiones de fotos y cambios de vestuario, Nara encontró todos los momentos posibles para mantenerse en contacto con sus hijos. Malaika y Viggo, de 9 y 6 años respectivamente, se quedaron al cuidado de su padre, Jakob Von Plessen. Hicieron varias videollamadas en las que la modelo pudo mostrarles un poco de su hospedaje en Italia y los niños quedaron fascinados con los paisajes.