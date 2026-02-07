Zaira Nara mostró el patio de su casa de Punta del Este y sorprendió con su estética
La modelo mostró las remodelaciones de su hogar en Uruguay, lugar que eligió para disfrutar del verano junto a sus dos hijos
- 3 minutos de lectura'
Aunque intenta mantener un bajo perfil y alejarse de los escándalos, Zaira Nara es una persona que siempre da que hablar, ya sea por los temas referidos a su hermana Wanda Nara o a su propia vida amorosa. Sin embargo, esta vez fue su pasión por la decoración la que se convirtió en protagonista. La modelo disfruta del verano junto a sus hijos Malaika y Viggo, fruto de su relación con su expareja Jakob Von Plessen, en Punta del Este. Se hospedan en su casa, la cual ella se ocupó de decorar y ambientar siguiendo un estilo que refleja su amor por la naturaleza. Les permitió a sus seguidores introducirse en su jardín y más de uno se sorprendió con la estética que eligió.
Durante su relación con Von Plessen, Nara estuvo inmersa en la naturaleza, entre montañas y lagos y rodeada de animales. Con el paso del tiempo, esos paisajes comenzaron a ocupar un lugar muy importante en su vida y buscó la manera de tenerlos cerca. Aunque su vivienda permanente está en la Argentina, Uruguay se convirtió en un segundo hogar y quiso que se sintiera como tal.
La modelo remodeló su casa de Punta del Este y mostró el resultado. Lo primero que llamó la atención fue que, en lugar de plantar césped para que todo el terreno se viera verde, optó por dejar algunas superficies con arena, algo típico de la zona de playa, y en algunos sectores colocó piedras. Apostó por un espacio más natural, sencillo y clásico que supo complementar armoniosamente con los árboles ya plantados, sobre todo pinos, y sumar algunos toques más de verde.
Lejos de elegir colores llamativos y estridentes, optó por tonos cálidos y claros, con toques en piedra y madera. Se animó a jugar con las texturas y en la balanza se impuso lo natural por sobre lo artificial. Una piscina, deck de madera y reposeras cómodas para tomar sol. También dispuso de una mesa redonda con sillas de mimbre con almohadones rayados en el medio del patio y armó una galería techada donde dispuso de un amplio living con sillones en blanco y beige.
Además de un espacio para relajarse y descansar cerca del mar, la casa se convirtió en un lugar de festejo. El viernes 6 de enero, su hijo menor, Viggo, cumplió seis años y organizó un íntimo festejo al aire libre que les permitió disfrutar del jardín y de la tranquilidad que solo la naturaleza —con sus colores, olores y sonidos— puede aportar
