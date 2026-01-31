Zaira Nara habló por primera vez de su relación con el magnate francés Robert Strom: “No llegó a ser un amor de verano”

Después de separarse del polista Facundo Pieres, a mediados de 2025, varios fueron los hombres con los que se vinculó a Zaira Nara. En una reciente entrevista con Lizardo Ponce, la modelo, conductora y empresaria se sinceró sobre su relación con Robert Strom, el polista francés con la que la fue captada recientemente en Punta del Este. “No llegó a ser un amor de verano. Le pondría un chongueo de verano [como título]”, aclaró Zaira.

“Estoy sola y puedo conocer gente (...). Que pongan en los títulos que una está de novia cuando una no lo dijo es una falta de respeto”, agregó Nara sobre las noticias que se expandieron sobre su supuesto romance con Strom. Si bien la conductora y modelo nunca confirmó el noviazgo con el polista francés, a quien habría conocido a través de Pampita y Martín Pepa, las imágenes hablaron por sí solas cuando ambos fueron captados a los besos en Uruguay.

Zaira Nara sobre Robert Strom

“Todavía tenemos una sociedad muy machista”

Respecto a las especulaciones y los comentarios sobre el supuesto romance con el magnate francés, Zaira apuntó: “Todavía tenemos una sociedad muy machista. Hubo títulos muy machistas. Tengo tanta seguridad de todo lo que tengo... Laburo desde que tengo 16 años. Nunca un novio ni un ex marido me regaló nada. Ni mis padres me heredaron nada. Todo lo construí yo. Cuando escucho comentarios que dicen: ‘Nunca sale con un verdulero’, pienso: ‘Qué gente ignorante’. Soy una mujer exitosa y me gusta que a mi pareja le vaya bien. Yo soy exitosa y me gusta que mis parejas estén a la par mía", agregó.

Zaira sobre Robert Strom

Durante su estadía en el verano uruguayo, a Strom se lo vio muy cómodo paseando con Nara y la idea de una relación entre ellos no sonaba descabellada: el polista conoce muy bien la Argentina porque suele jugar acá algunos torneos y no se pierde jamás el Abierto Argentino. Uno de sus íntimos amigos es su cuñado, Clemente “Corchito” Zavaleta (el hijo de la Trilliza de Oro María Emilia), que está casado con su hermana Isabelle, y con quien comparte el amor por este deporte y por los caballos.

Zaira Nara dio detalles sobre su vínculo con Robert Strom RS FOTOS

Strom tiene 4 de hándicap y defiende con pasión la camiseta de Sainte Mesme, la organización que inició su abuelo, el aristócrata y magnate francés Robert Zellinger de Balkany (era gran amigo del rey Juan Carlos y dueño de uno de los mayores imperios de centros comerciales del Viejo Continente), y que su papá, Birger Strom consolidó hasta posicionarla en lo que es hoy, una de las más importantes y exitosas de Francia. En 2025 ganó la Copa de Bronce en Sotogrande con el team Les Lions/Sainte Mesme.

Zaira Nara y Robert Strom, a los besos en Punta del Este RS FOTOS

“A mí me vieron y me sacaron una foto robada con un conocido amigo extranjero yendo a comprar al súper”, sentenció Zaira Nara el pasado 9 de enero, después de que fuera captada en José Ignacio junto al deportista, que luego regresó a Europa y fue visto de la mano de otra mujer.

Zaira Nara y Robert Strom, de compras por Punta del Este Marcelo Rodriguez

Antes de que se la vinculara con el polista francés Robert Strom y de que ambos fueran vistos a los besos en Punta del Este, hubo rumores que apuntaban a una reconciliación de Nara con Jakob Von Plessen, de quien se había separado en 2022 tras ocho años de relación y dos hijos en común.

Todo surgió a raíz de una foto que él había compartido en sus historias de Instagram, donde estaba tomando mate con la yerba de la marca creada por la modelo y en la que se vislumbraba un paisaje similar al de Mendoza, donde ella se encontraba invitada para un show de Hernán Cattaneo. Como si eso fuera poco, en el perfil oficial de la marca compartieron la publicación de Von Plessen, lo etiquetaron y escribieron: “Finde XXL, mates XXL”. Luego, Zaira comentó el posteo con el emoji de un mate.

Jakob Von Plessen y Zaira Nara tienen dos hijos juntos y mantienen una buena relació como ex pareja (Foto: Instagram @jakotango)

Sin embargo, Nara desmintió una reconciliación y reveló cuál es el vínculo que tiene con su expareja. “Salió una nota sobre que había vuelto con mi exmarido... Primero, nunca me casé; es el papá de mis hijos. Salió que yo había estado en Mendoza con él, cuando él estaba con nuestros hijos en la Patagonia”, dijo en el ciclo de streaming Mernosketti, integrado por el trío de jóvenes Mernuel, Moski y Bauletti.

“Subió una foto con mi yerba, pero porque tenemos re buena onda“, explicó a continuación. “Está con los nenes en el Sur. No sé, se ve que vieron montañas y dijeron: ‘Se fue con Zaira a Mendoza a ver a Cattaneo’”, concluyó.