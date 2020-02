Zaira Nara fue mamá por segunda vez

La modelo fue madre de un varón: es su segundo hijo con su pareja, Jakob Von Plessen Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de febrero de 2020 • 11:00

Zaira Nara fue mamá de su segundo hijo, junto a su pareja, Jakob Von Plessen. La modelo transitó su último mes de embarazo en San Martín de los Andes, y allí nació el nuevo integrante de la familia, del que todavía no se conoce el nombre.

El periodista Ángel de Brito fue quien confirmó el nacimiento del segundo hijo de Nara - también es madre de Malaika, de 3 años- mientras que la flamante mamá todavía no compartió ninguna postal en sus redes sociales. En sus últimas publicaciones la hermana de Wanda Nara compartió su ansiedad por la llegada del bebé, y mantuvo el misterio alrededor del nombre que elegirían.

En su última publicación de Instagram la modelo se mostró completamente enamorada de su pareja, con una romántica postal en blanco y negro, en donde ambos posan emocionados por la inminente llegada de su segundo hijo. "Mi todo", expresó.

Un día antes del nacimiento, Nara compartió un gracioso video junto a su hija, en donde le pregunta a la pequeña: "¿Cómo querés que se llame tu hermanito?", y ella le contesta: "Bebé". La respuesta de su hija le causó mucha ternura y tituló el video: "Cuando tu hermana mayor elige tu nombre".

La pequeña hija de Zaira Nara eligiendo el nombre de su hermano menor - Fuente: Instagram 01:17

Video

Días antes de convertirse en mamá nuevamente, Nara despertó una polémica cuando habló que tendría un "parto humanizado", al igual que Paula Chaves. Lejos de pelearse con quienes piensan diferente, la modelo escribió un extenso texto en su Instagram donde expresó: "Estoy muy feliz atravesando las últimas semanas de embarazo, cargada de emociones, de ansiedad, de incertidumbre, pero por sobre todo de mucha alegría esperando a nuestro bebé. Por suerte hoy las cosas avanzaron mucho y se respeta mucho más a la mujer que va a parir y a su bebé".

Luego aclaró: "Eso no quiere decir que sólo un parto natural o humanizado sea la única opción para 'ser respetada'. Tengo muchas amigas con partos que han sido intervenidos porque eso era lo mejor para el bebé y esa mamá en ese momento. Incluso en partos programados (yo fui un parto programado), conozco mujeres que se sintieron bárbaro". Y cerró: "Hoy por suerte se nos pregunta mucho más y se nos acompaña más. Pero no somos 'más mujeres' o 'más guerreras' las que llegamos con un bebé encajado, con dilatación ideal y todas las condiciones dadas para un parto natural. Lo importante es hablar mucho, informarse y no tener miedo a preguntar".