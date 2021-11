Zaira Nara habló sobre su relación con Jakob von Plessen, tras los rumores de crisis por el “WandaGate”

El escándalo que se generó alrededor de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez también tocó de cerca a otras personas, entre ellas a Zaira Nara y su pareja, Jakob von Plessen. El empresario fue señalado como cómplice de su cuñado durante el encuentro que mantuvieron el futbolista y la actriz en París, algo que habría enojado mucho a la conductora y modelo.

Después de mantenerse en silencio durante varios días, la menor de las Nara finalmente reveló como está la relación con el padre de sus dos hijos. “Estamos bárbaro y no quiero involucrarme en el tema porque no soy protagonista, entonces no quiero hacerme cargo ni decir nada de algo que no tengo nada que ver ”, dijo en diálogo con Intrusos, por América.

Además, la modelo expresó que no se puede imaginar como hubiese reaccionado de estar en el lugar de su hermana. “Es muy difícil decir cómo hubiese actuado uno, te soy sincera, no sabría decirte cómo actuaría ni qué diría”, aseguró. “Con el diario del lunes y viendo lo que ella dijo, te digo que estuvo bien”, agregó.

“ Ahora que todos están bien me siento mucho más tranquila. Me pone refeliz, siento que ya se acomodaron las cosas y que ya pasó ”, sumó sin querer entrar en muchos detalles.

La modelo concurrió este miércoles a un local de ropa deportiva para presentar su colección cápsula. Muy sonriente, posó para las cámaras y, por supuesto, no pudo evitar referirse al “tema del momento”, que involucra a su hermana y a su cuñado pero, de manera colateral, supuestamente también había afectado a su pareja.

Hace unos días, Zaira quiso apaciguar los rumores de crisis publicando un video en Instagram en donde se la veía a ella, a su hija Malaika y a Jakob en una bici junto al pequeño Viggo recorriendo la zona residencial en donde viven. “Chau”, se lo escucha decir al pequeño, que saluda amablemente a la persona que hizo las imágenes.

Zaira Nara está junto a Jakob Von Plassen hace seis años y son padres de Malaika y Viggo instagram

Esto ocurrió poco después de que ella se dejara ver en Instagram con un mate en mano y sin el anillo de casada que estaba usando últimamente. “A mí lo que me dicen es que en estos momentos no están viviendo juntos, que él estaría en la casa de campo que tienen, pero que no estarían compartiendo el hogar”, contó en ese momento la panelista Andrea Taboada.

La entrevista de Wanda con Susana

Durante una entrevista exclusiva con Susana Giménez desde París, Wanda Nara se refirió por primera vez a los mensajes y el encuentro que su marido, Icardi, tuvo con la China Suárez.

Wanda Nara confirmó que llamó a la China Suárez tras descubrir los chats

“Jamás habíamos tenido ningún tipo de problema. Cuando pasó esto me calenté y puse ese mensaje en Instagram. Saqué el primer pasaje que había y me fui a mi casa en Italia”, relató ella al contar su primera reacción al enterarse de los chats entre la actriz y el futbolista. “Mauro me contó que hubo un encuentro en París con ella”, relató la empresaria. “Él está arrepentido y yo creo en la palabra”, agregó sobre el momento en que decidió perdonar a su pareja.