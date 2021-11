¿Revancha? La esperada entrevista íntima a la China Suárez ya tiene fecha de estreno, en Star+

En medio de las repercusiones que se generaron por la nota que dio Wanda Nara desde París con Susana Giménez, se anunció la fecha de estreno de la entrevista a la China Suárez, que abrirá un nuevo capítulo en esta historia. Según anunció la actriz en sus redes, el especial que la tiene como protagonista podrá verse el próximo lunes 29 de noviembre, a las 21:30, por Star+.

El especial, que lleva el nombre de En primera persona, tendrá como anfitrión a Alejandro Fantino, quien establecerá una “conversación íntima” con la actriz en pos de abordar detalles de su historia personal y su trayectoria. Por supuesto que toda la atención estará puesta en su mirada sobre los acontecimientos más relevantes de su vida y de los escándalos que la tuvieron como protagonista, especialmente porque esta es la primera entrevista a fondo que brindó desde que estallara el escándalo con Nara y Mauro Icardi .

El anuncio de la entrevista lo hizo primero Suárez en su cuenta de Instagram, y más tarde Star+ a través de un comunicado. Aún se desconoce si la actriz hablará o no puntualmente de su relación con Icardi, aunque lo que sí queda claro es que, como fue grabada antes de que Wanda se reuniera con Susana, no habrá referencias a esa comentada nota que emitió Telefe este martes. “Gracias @starplusla por invitarme a inaugurar esta nueva serie de Especiales Star+, En primera persona. Los espero este lunes a las 21:30”, escribió la protagonista de Terapia Alternativa. Será la primera vez que la actriz rompa el silencio en pantalla, después de su descargo en las redes sociales por el “WandaGate”.

De esta manera, la plataforma de streaming estrena el primer capítulo de este nuevo formato en donde importantes figuras latinoamericanas “se embarcarán en una conversación íntima que explorará rincones profundos de su historia”, y en donde mostrarán qué piensan, qué sienten e “informaciones nunca antes reveladas”. “En cada encuentro, las personalidades de relevancia local y actual, recorrerán los recuerdos y momentos más destacados de su vida personal y profesional, contando sus verdades en charlas únicas que se convierten en retratos íntimos y en momentos de reflexión personal compartidos con el espectador como confidente”, anunció Star+ sobre el ciclo.

La nota de Wanda a Susana

Susana viajó a París hace unos días, donde además de compartir tiempo con Wanda y su familia entrevistó a la empresaria en un especial que se vio el martes por Telefe. En el mismo, Wanda comenzó dando detalles sobre el momento previo al escándalo: “Nosotros estábamos en un campo y yo estaba hablando con una organizadora de eventos que me pidió una foto de una de mis hijas y me acordé que en el celular de Mauro había, y ahí encontré los chats con una persona muy famosa que ustedes ya saben ”. Sobre la ex Casi Ángeles, a quien evitó nombrar durante toda la entrevista, aseguró que no eran amigas.

Wanda Nara confirmó que llamó a la China Suárez tras descubrir los chats

“Jamás habíamos tenido ningún tipo de problema. Cuando pasó esto me calenté y puse ese mensaje en Instagram. Saqué el primer pasaje que había y me fui a mi casa en Italia”, relató Wanda. Luego dijo que ante esto, su marido se tomó el siguiente vuelo y la fue a buscar con la intención de recomponer la relación. “La verdad que si me pongo a pensar en mis tíos, mi ex y mi papá, rescato la sinceridad de Mauro porque desde ahí puedo volver a construir. Seguimos juntos por amor ”, relató.

La empresaria reveló: “Mauro me contó que hubo un encuentro en París con ella. Él está arrepentido y yo creo en la palabra”. Además dijo que tuvo una conversación con Suárez, y que en medio de la charla le pidió disculpas por haberla insultado a través de las redes. En ese sentido, precisó: “En la historia de Instagram usé una palabra poco elegante, que la dije en un momento de calentura”.

Según se supo, días antes que se desate el Wandagate, la actriz había hablado con Wanda por videollamada. Fue durante un show de Camilo en París, el 1 de octubre, donde la empresaria asistió con Icardi y sus hijas, Francesca e Isabella. Nara aseguró que al llamar a la ex Casi Ángeles tras el escándalo le recriminó por ese episodio: “Yo me acordé que llamó a otra persona en un recital y le dijo a esa persona que le pase conmigo, yo estaba con mis hijas. No me acuerdo la explicación que me dio, y no me interesa dar detalles”.

La entrevista completa con Wanda y los recorridos que hicieron por París se van a poder ver desde el martes próximo por Paramount+.