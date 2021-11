WandaGate: Yanina Latorre reveló cómo Jakob Von Plessen, pareja de Zaira Nara, habría sido cómplice de Mauro Icardi en su encuentro con la China Suárez

El “WandaGate” no da tregua. Cada día que pasa, se revelan nuevos detalles de este triángulo amoroso entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez. En los últimos días, se aseguró que Jakob Von Plessen, el marido de Zaira Nara, habría sido quien cubrió al futbolista del PSG durante su encuentro con la actriz en París y, este lunes, Yanina Latorre dio más detalles reveladores en Los ángeles de la mañana.

Tras advertir que estaba hablando nuevamente con la empresaria, Latorre contó cómo fue la estrategia de Icardi para encontrarse con la China Suárez en su visita a la capital francesa. “ Esto no le va a gustar a Wanda y a Zaira porque no lo saben. Hay un polista argentino que vive allá en París que sería el que lo ayuda en estas situaciones. El pobre Jakob no es el que lo ayuda, quedo ahí en el medio ”, advirtió la panelista, quien tiene como nueva fuente a un petisero de polo de París.

“Cuando ese fin de semana Wanda y Zaira se fueron a Milán, la China habría llegado al hotel Royal Monceau del PSG. Esta persona me confirma que la habitación la reservó Mauro, no sé si la pago o no. Esa noche, cuando terminó el partido, se habría apersonado en el hotel acompañado por Jakob. El tema es que la casa de Wanda en París tiene cámaras, entonces si Jakob llegaba solo Wanda iba a ver que llegaba sin su marido ”, reveló la panelista ante la mirada atenta de sus compañeras.

Mientras todas acusaban al marido de Zaira de “cómplice”, Latorre [quien conoce como es la dinámica del futbol] esbozó su propia teoría al respecto. “Por lo general, cuando el partido termina los jugadores se van en el micro hasta la concentración. Al parecer, habrían llegado al hotel y Mauro le dijo a Jakob: ‘Me quedo acá’, y él habría dicho: ‘¿Y yo que hago?’ Se asustó y durmió en el auto toda la noche. Estacionó en la puerta y durmió ahí”, contó, entre risas.

Minutos después, la panelista contó qué fue lo que Icardi le dijo a sus compañeros en el vestuario cuando estalló todo este escándalo. “Los jugadores le preguntaron y él confesó que hubo encuentro”, advirtió. Sin embargo, su fuente (el petisero) advirtió que esa noche no pasó nada, ya que el futbolista volaba de fiebre: “ Dijo que solo se besaron porque Icardi tenía fiebre. Como ella estaba en el hotel fue igual y la vio para no quedar mal ”, expresó.

Por último, la mujer de Diego Latorre -que estuvo hablando con Wanda Nara hasta comenzar el programa de eltrece- contó que Icardi “no quiere separarse” y explicó por qué se los vio juntos este fin de semana. “Wanda Nara regresó a París para ir a buscar a sus hijas Francesca e Isabella. Ella fue a París para ver a las nenas porque estuvo toda la semana laburando en Milán. Las fue a buscar para volver a Milán porque Maxi le entregaba a los nenes. Ahí sí estuvo con él en la casa de campo”, advirtió explicando las fotos que el jugador subió este fin de semana en familia.