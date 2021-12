Zaira Nara llamó en vivo a Wanda y hablaron de todo: del enojo con su cuñado al truco que usa en Europa la rubia

“Wanda me consulta mucho todo. Todos los días me llama. Hoy estuvimos hablando una hora y media por videollamada”, comentó Zaira Nara este mediodía en Flor de equipo. Su comentario dio pie para que todo el panel le pida que la llame en vivo, algo a lo que la conductora accedió sin problemas. Para sorpresa de todos, Wanda atendió el teléfono y habló desde París.

“Tenés todo a tu favor. Mirá el trafico que hay en París”, lanzó Wanda Nara desde el auto mientras se dirigía al festejo de cumpleaños de sus hijos Constantino e Isabella. “¿Estás con Mauro? Si querés que te perdone hablá acá. Es la primera vez que le hablo. Estoy hablando con Wanda en realidad, con él no”, disparó Zaira notablemente enojada con su cuñado.

Tras aclarar que después del escándalo no volvió a cruzar palabra con Icardi, la modelo contó que la relación de ellos siempre fue medio crítica. “Mauro, por ejemplo, ve un look de Zaira medio extraño y la critica”, contó Wanda, entre risas. Su comentario fue confirmado por la morocha, quien aprovechó la ocasión para tirarle un palito al jugador del PSG por haberse copiado del look de su marido. “Bueno, yo también, bastante que no lo critico en público. Hasta lo he defendido que se fue de gaucho a Louis Vuitton y te juro que…”, comentó sin terminar la frase aunque su cara fue contundente.

Mientras el panel bromeaba con que “los cuñados se llevan muy bien”, la mamá de Malaika y Viggo fue un tanto irónica: “Parece que ahí hay complicidad, ¿no?”. Mientras Wanda remarcaba que tienen cosas en común (algo con lo que su hermana no estaba muy de acuerdo), la rubia hizo un pedido especial al aire: “Lo único que yo quisiera es que Zaira vuelva al chat familiar”. Ante la sorpresa de los panelistas, la conductora explicó su decisión. “Me fui pero no era el familiar, era el de nosotros cuatro. Me fui a la mierda. A mí las cosas me llevan tiempo”, confesó sin filtro dando cuenta que todavía no perdonó a Icardi.

Wanda íntima

Luego de sacar los trapitos al sol, Wanda habló de lo último que ocurrió en redes y que volvió a sembrar rumores de separación: su cambio de apellido. “Hace un montón que lo había pedido por una cuestión de mi marca de maquillaje y tenía que pasar por un montón de filtros. Y el otro día me escribe una seguidora y me dice: ‘te cambiaste el nombre en tu perfil’, así me enteré. Ahora le toca a él por un tiempo ponerse nuestro apellido: Mauro Nara”, bromeó mientras aclaró los motivos por los cuales en el último tiempo estaba usando el de casada. “Yo lo uso bastante el Wanda Icardi sobre todo en Europa, que no me junan mucho, para pasar a los restaurantes sin reserva”, lanzó divertida.

A su vez, la empresaria hizo referencia a la nota que la China Suárez le dio a Alejandro Fantino. “Me llegaron pedacitos muy esporádicos. No tengo nada para decir. Cada uno dice lo que quiere, me parece perfecto. Yo fui muy sincera en lo que dije porque podría haber obviado un montón de cosas o decirle a Susana que no me pregunte ciertas cosas y, sin embargo, me preguntó todo y le respondí de corazón”, opinó.

“A mí me caracteriza siempre decir lo que pienso, jamás pude decir lo políticamente correcto. Traté de no lastimar a nadie porque a veces la verdad puede lastimar a muchas personas, pero fue mi verdad”, agregó respecto a la entrevista que le dio a la diva de los teléfonos hace unas semanas, en París.

Otro de los temas que surgió en esta inesperada videollamada fue su relación con Antonela Rocuzzo, la esposa de Leo Messi. “Tenemos re contra buena onda, me cayó súper bien. A veces uno puede hacer un preconcepto de alguien o pensás sin conocer a la gente. La conocí y me pareció una mina increíble. El último mensaje de WhatsApp es de ella. La verdad que tenemos una muy buena relación de dos madres argentinas en París; nos mandamos data las dos. Ahora la voy a ver en el cumpleaños de los chicos”, aclaró desmintiendo todo tipo de rivalidad entre ellas.

Tras hablar del buen vínculo que logró generar con las mujeres de los compañeros de su marido, la manager de Icardi habló del futuro del futbolista en el PSG. “Mauro tiene dos años más de contrato en este club. Si bien tiene ofertas de otros clubes de Europa, acá tenemos como una familia con los jugadores y sus esposas. Seguramente nos quedemos por esta comunidad que hicimos. Los nenes también tienen sus amiguitos”, señaló.

Por último, la rubia contó cómo está su relación con el padre de sus hijas y se metió en su intimidad: “Siempre tuvimos una buena vida sexual. Lo que pasó ni mejoró ni empeoró nada (…) Lo que más me duele es que digan que Mauro sigue conmigo obligado. Los que me conocen saben que a mí no me importa la plata, lo único que me importa es la felicidad de mis hijos. Mujeres hay un millón y siempre van a haber estas situaciones, pero la familia es lo más importante”, expresó.

En cuanto a su decisión de perdonarlo, señaló: “Si apuesto a la familia es porque del otro lado tengo una persona que opina como yo. El, gracias a Dios, tiene un contrato y puede hacer lo que quiera. Yo tampoco necesito de él ni de ningún hombre porque podría vivir tranquilamente de mi trabajo o sin trabajar. Si estoy con él es por amor a él y a nuestra familia”, aseguró con un tono más serio.

Al despedirse, la rubia contó que en unos días estará llegando al país junto a sus hijos. “Yo viajo primero con los nenes porque tenemos la inauguración del local de la marca de maquillajes. Mauro viene después porque hasta el 22 tiene partidos”, aclaró antes de que lluevan nuevos rumores de crisis.

Ya sin Wanda en línea, Zaira lanzó un comentario súper picante: “Esta Navidad va a ser un quilombo. No sé si estoy preparada, necesitaría que llegue dentro de dos meses. Espero que no sea en mi casa”, remató, entre risas.