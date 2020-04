Zaira Nara se defendió de las acusaciones de su exasesor: "Hasta el martes me quería" Crédito: Instagram

28 de abril de 2020

En el día de ayer, el exasesor de imagen de Zaira Nara , Luciano Di Trento , salió al cruce de la modelo, a quien acusó de "traicionera y miserable" . "Hoy le pido ayuda y me da la espalda", declaró el hombre después de haberle pedido, sin suerte, que ella lo ayudara a promocionar un emprendimiento. Para defenderse de las críticas recibidas, la morocha acudió a Twitter, en donde compartió su versión de la historia.

"Te agradecería que chequees aunque sea un poco la información sobre alguien que habla tan mal sobre mi persona. No me da igual, siempre me manejé de una forma impecable en mi vida. Este chico realmente está buscando lo que vos le estás dando: prensa, sin importarle nada", le escribió al periodista Lio Pecoraro. "Como le acabo de escribir a Luciano en un mensaje privado te lo digo también a vos: desde hace años mi comunicación con él es nula. Me manda flyers que yo no leí y esto lo hizo enloquecer. El último fue el martes, donde me pedía difusión", agregó.

"No subo flyers sin saber que la empresa es seria, no puedo usar mis medios para vivir subiendo favores a gente con la que alguna vez trabajé, porque no sé qué vende, que ofrece, etcétera. Me encantaría que vos también puedas investigar antes de difundir una mentira. Gracias", culminó Nara y adjuntó capturas de pantalla con los mensajes que le envió su exasesor.

En otro tuit, la modelo volvió a repetir el mensaje y cuestionó que se "ensucie" su nombre. "Entiendo que no tengan mucho material para hacer notas, pero les agradecería que no ensucien mi nombre con alguien que sale a decir maldades y mentiras sobre mi persona. Muchas gracias. Aquí la evidencia de que este chico se 'enojó' porque no le respondí unos flyers. Hasta el martes me quería", disparó.

"No es alguien con quien yo tenga un vínculo. Solo alguien que desde hace años me mandaba flyers pidiéndome difusión. Los últimos realmente no los vi. Antes de esto respondí sus mensajes pidiendo ayuda para ser actor, hacerse famoso etc. Cuiden mas a la gente que trabaja desde hace años. Gracias".

Desde Chile, Di Trento publicó ayer un video criticando a la modelo por darle la espalda, y asegurando que trabajaron juntos durante muchos años y que ella no tenía buena actitud con las marcas que la apoyaban. "Yo a ella la ayudé muchísimo, di la cara en su nombre muchas veces por el tema de las prendas. Hay una marca que me hizo la cruz por firmar los canjes en su nombre", expresó. "Me gustaría que se desenmascare un poco lo que es la mina cuando labura y cuando descarta a una persona. Me parece que en la vida no hay que manejarse de esa manera, si uno trabaja con alguien durante tanto tiempo le podés dar una mano"

Además, aseguró que tenía un abogado trabajando en el tema por si es necesario. "El abogado ya está. Yo tengo charlas, pruebas, fotos y todos mis conocidos saben que trabaje con ella. Como ayuda le pedí un posteo y recibí su espalda. No es solo Zaira igual, hay otra persona que también se está portando así. No se le da la espalda a las personas que te ayudaron, esa es mi filosofía de vida, pero parece que la de ella no".