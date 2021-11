Kun Agüero, sobre su futuro: “Si me dicen no podés seguir más, no sigo más”

El medio local Radio Catalunya dio este viernes por la mañana una noticia que convulsionó al mundo del fútbol. Según la periodista Marta Carreras, el jugador argentino Sergio “Kun” Agüero podría dejar el fútbol “por una patología grave en el corazón”. Tras las especulaciones del caso, el delantero publicó un mensaje en Twitter para brindar tranquilidad sobre su estado de salud: “Ante los rumores les cuento que estoy siguiendo las indicaciones de los médicos del club, haciendo pruebas y tratamiento y ver mi evolución en el plazo de los 90 días. Siempre en positivo”. Ahora, la periodista Pía Shaw, de Los Ángeles de la Mañana (eltrece), amplió la información al revelar una conversación con el protagonista, quien le dijo: “Esta es la pura verdad”.

Shaw reprodujo el diálogo con Agüero: “Me pone riéndonos: ‘Los rumores son terribles. Ahora estoy esperando para hacer las pruebas, todavía no hice ni la primera. Así que en una semana haré las pruebas en las clínicas y veré lo pasos a seguir. Es raro lo que se dice. Mientras sigo mi plan de recuperación, después, veremos qué es lo que mejor. Estuve internado cinco días, controlado, después de eso, era estar en reposo hasta la primera prueba. Así que, ahora, es cuestión de paciencia’”.

Kun Agüero OLI SCARFF - AFP

Al mismo tiempo, la panelista le preguntó a Agüero si había estado de vacaciones, por el contenido que el propio protagonista publicó en sus redes sociales en los últimos días. En ese sentido, el delantero del F.C. Barcelona contó que “se fue a Andorra tres días porque estaba muy nervioso por todo lo que había pasado”. Al respecto, especificó que “se fue el lunes, volvió el jueves y hoy está en Barcelona” para que lo vea el médico para los chequeos. “Me voy a quedar acá porque tengo que seguir con la recuperación”, explicó.

En el tramo más importante de su texto, Agüero admitió: “Esto del corazón lleva tiempo en toda la recuperación, y por lo menos son seis meses. Claramente, yo tengo 33 años, y esperar tres meses y después tres meses de entrenamiento para ponerme bien, es complicado. Son nueve meses de estar parado. Entonces, especulan con eso”. Sus últimas palabras hacían referencia a lo dicho por la radio catalana.

Y concluyó: “Según lo que me digan la otra semana o en las siguientes pruebas, veré que se hace. Si me dicen no podés seguir más, y bueno, no sigo más, pero tengo que esperar realmente las pruebas y los resultados”.