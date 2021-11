Flavio Azzaro le contestó a Oscar Ruggeri: “Vos no hacés nada por convicción”

La guerra mediática entre Oscar Ruggeri y Flavio Azzaro continúa. Después de que el exjugador de fútbol y miembro del programa ESPN F90 apuntara contra el periodista al decir que él habla de lo que “tiene ganas”, éste compartió un extenso video en su canal de YouTube, donde enumera una serie de acusaciones -algunas repetidas- en contra del Cabezón.

“Yo no hablo para nadie, hablo para mí. Yo vengo acá, cobro un sueldo como corresponde, me lo pagan todos los meses, y hablo de lo que siento y tengo ganas”, había manifestado esta semana Ruggeri en respuesta a Azzaro, quien lo había tratado de “amigo de Daniel Angelici”.

Sin embargo, en su descargo, el exdefensor central no nombró al trabajador de Crónica TV pero dio a entender que contestaba a sus reclamos. “Él contesta tarde, no sé si es porque lo ve tarde, no sé si es porque se acuerda más tarde de las cosas que pasan, no sé si porque está grande Ruggeri y se olvida de ciertas cosas”, empezó Azzaro en relación a la edad del comentarista de ESPN.

Flavio Azzaro volvió a criticar a Oscar Ruggeri

A su vez, insinuó que “sus jefes” le dicen qué tiene que decir y cuándo y “él repite como lorito”. En esta línea, habló de su “falsa autenticidad” y le pidió que lo nombre, porque él no le va a mandar carta documento “como el ex Boca” (en relación a Angelici).

“Si yo te nombro, si yo digo que vos trabajás para el Pro, para que a la dirigencia actual de Boca le vaya mal, ¿por qué no lo decís?”, insistió en referencia a ser nombrado. Además, se refirió también a la invitación de Ruggeri a encontrarse en el ciclo donde trabaja. “Yo no puedo ir a ese programa, Oscar. ¿Cómo hago yo para ir? ¿Cómo sería la cosa, voy a ESPN y nos agarramos a piñas? No entiendo eso de frente a frente”, señaló.

Azzaro siguió enumerando las acusaciones contra su excompañero de El show del fútbol, entre las que nombró su supuesta intención de que pierda la Selección argentina, su amistad con Angelici y su “beneficio claro de un sector político” al que, según dijo, representa “por plata”.

“Oscar, nos conocemos todos en este medio y todos sabemos que vos si no hay plata no arrancás, no hacés nada por convicción, es todo plata en tu vida. Te fuiste de El show del fútbol por plata, elegiste ESPN por sobre TyC Sports a pesar de que no te resultaba tanto trabajar con Vignolo. Todo lo hacés por plata”, continuó.

“Payasito mediático”

Azzaro le habló a Ruggeri de su “guapeza” a la hora de querer encontrarse en persona. “Sos un muchacho grande, cómo me voy a pelear con un tipo de 60 y pico de años. Primero que no va pelearse pero segundo porque vos hiciste una carrera con esa guapeza y no pegaste una piña nunca, Oscar. No sabemos si sos derecho o sos zurdo con los brazos”, le dirigió.

El campeón del ‘86 había expresado esta semana en ESPN: “Eso de que estamos para alguien, decímelo a mí. Hablemos frente a frente los dos. Nos miramos a la cara y vos decís: ‘Estás trabajando para éste, yo te puedo responder y después te voy a preguntar cosas’. Esa persona que me dice a mí todo esto, estuvo reunido con todas esas personas”.

Por otro lado, Azzaro repitió en su video de YouTube: “Todos sabemos que no sos un fanático de la Selección argentina y, si vos estás afuera, querés que pierda porque yo sé bien que te pusiste contento en el 2014 cuando Argentina perdió con Alemania, lo sé porque estaba (Julio) Grondona y vos te pusiste contento”.

En esta línea, le expresó que “quedó en evidencia” que quería que el conjunto de Lionel Messi “pierda la Copa América”. “Quizás porque se te acaba ese curro de que fuiste el último en levantar la Copa, porque hoy, Ruggeri, los pibes no te conocen como jugador, te conocen como un payasito mediatico”, disparó.

Oscar Ruggeri en ESPN F90 Captura

El animador de Crónica TV insistió en que Ruggeri diga su nombre. “Yo pensé que tenías más huevos, resultaste ser un cag.... Yo me entero porque me escribe la gente. ¿Por que no me nombrás? Si es obvio que estás hablando de mí”, planteó.

Finalmente, volvió a hablar de la “operación contra Boca”. “No criticaste nada del pasado de Angelici, ahora lo matás a (Juan Román) Riquelme y sos parte del esquema de (Rodolfo) D’Onofrio”, acusó Azzaro, al tiempo que opinó: “Buscás que algún club te quiera”.

En este sentido, siguió: “Los de Boca te odian, los de Independiente te odian, los de Racing, no existís, los de River te quieren por las bolu... que decís ahora. No sos un referente de River, te recuerdan algunos pero no sos un tipo muy querido. Estás buscando identificarte con algún club porque se te acaba el curro”.

Y cerró: “No tengo mucho más para decirte, pero yo te nombro, Oscar Ruggeri. Me comprometo públicamente a que nunca te voy a mandar una carta documento, esos son tus amigos”.