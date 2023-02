¿Están juntos o no? Pía Slapka habló de los rumores de romance con Benjamín Vicuña

escuchar

Benjamín Vicuña y Pía Slapka compartieron un evento a comienzos de enero y se robaron todas las miradas, tras ser vistos juntos en un parador en Cariló. Los rumores de romance no tardaron en llegar, y sobre ello se refirió ahora la modelo a través de un descargo en las redes sociales.

“Fue un flechazo”, indicó sobre un supuesto nuevo vínculo entre ambos Luli Fernández en el programa Socios del Espectáculo, de eltrece. “Se los vio particularmente simpáticos, amorosos y sonrientes. Ellos son divinos y muy funcionales al evento”, agregó. Tanto Vicuña como Slapka están separados de sus últimas parejas. El actor finalizó su relación con Eli Sulichin en 2022, mientras que la modelo puso fin al vínculo con el padre de sus hijos, Paul García Navarro, hace ya varios años.

Benjamín Vicuña y Pía Slapka, muy simpáticos, en un evento realizado en enero pasado https://www.instagram.com/benjaminvicuna.ok/

A medida que fueron creciendo las especulaciones sobre la posibilidad de un nuevo amor, Slapka decidió dar por zanjado el tema y se refirió a ello en las redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, la modelo expresó: “ Voy a responder sin ser picante porque después una se arrepiente ”, adelantó primero.

Y continuó: “Pregúntenle a la persona que lo tiró [el rumor], no sé por qué lo hizo, porque ni siquiera estuvo en ese evento esta persona, pero alguien le debe haber dicho tirala porque están los dos solteros y somos dos personas simpáticas. Hablo por mí, porque de él ni idea, pero solo estábamos trabajando y eso es todo” , sostuvo Slapka.

Más tarde, Pía fue crítica con el proceder de Luli Fernández y apuntó sin rodeos: “Esta persona que lo dijo tal vez tenía que rellenar el programa que está haciendo y por eso buscó algo para decir. Entiendo, pero no tengo ni idea de Benjamín, no sé nada de él, cualquiera”, disparó tajante.

Otro rumor, otra desmentida

Slapka se separó hace cuatro años de Paul García Navarro, con quien tuvo a sus hijos Benjamín (12) y Gerónimo (8). En 2022, se la vinculó con Juan Martín Del Potro, aunque rápidamente salió a desmentir los rumores de romance. En una conversación con el periodista Juan Etchegoyen en el ciclo Mitre Live (Radio Mitre) el pasado marzo, la modelo respondió con humor a una pregunta sobre su soltería: “¿Tenemos que anunciar algo? ¡Que el sábado estrenamos! A las 2 de la tarde, Juan”, decía entonces en referencia a su programa La tarde de elnueve (elnueve).

“Perfecto, estás soltera y sin apuro. Lo aclaramos porque después salen cosas en los portales, se lee de todo”, insistió el periodista y Pía respondió entre risas en ese momento: “Cómo hablan los portales, eh. ¡Qué bárbaro! Tantas cosas dicen los portales”. Luego, comenzó a hablar con ironía, como para complacer al entrevistador. “Estamos re de novios con Juan, nos amamos profundamente, nos re queremos”, bromeó. Finalmente, se puso seria y aclaró que no estaba de novia con el tenista, pero dijo que hay cariño entre ambos. “Con Juan sí nos conocemos hace un montón. La verdad que sí, nos queremos pero no estoy de novia con Juan, no”, remarcó.

En cuando al presente sentimental de Benjamín Vicuña, poco se sabe del actor tras su separación de Eli Sulichin a mediados del año pasado.

Por aquel entonces, también fue Luli Fernández quien aportó información respecto de una supuesta discusión entre el actor chileno y su ya expareja hacia el fin de la relación. La panelista explicó cómo habría sido el intercambio verbal entre ambos mientras Vicuña se encontraba en el gimnasio. “Suena el teléfono y arranca una discusión. Quienes la presenciaron se sorprendieron porque fue levantando el tono y Benjamín estaba muy enojado. No llegó a haber gritos, pero sí un tono muy elevado y con reproches concretos. Una de las cosas que Benjamín le habría dicho a Eli fue: ‘vos estás hace diez días dale que te dale enloqueciéndome. Basta de La China, basta de Carolina, basta de tus amenazas. Esto se terminó, me tenés harto. Sos una egoísta. Me cansé de tus manipulaciones’”, contó Luli Fernández.

