¿Quién es la máscara?: los investigadores la descubrieron y admitió que lloró bajo el traje tras quedar eliminada

No hubo dudas. En la gala de este domingo de ¿Quién es la máscara? (Telefe), que conduce la actriz Natalia Oreiro, los investigadores tuvieron bastante claro quién se ocultaba adentro del disfraz. Pero la figura escondida bajo el traje celeste y plateado se llevó una decepción, ya que esperaba no ser descubierta y continuar en el programa. “Lloré y todo”, aseveró.

El personaje en cuestión se denominó Luna e interpretó “Toxic”, un hit de Britney Spears. Para intentar averiguar quién se encontraba tras la máscara, los investigadores le hicieron una serie de preguntas. La figura se identificó como una persona “muy alegre” y “única”.

Lizy Tagliani tanteó entre la modelo Luli Fernández y Charlotte Caniggia. Por esta última también apostó Wanda Nara: “Estoy con vos, amiga”. “Estoy segura, sobre todo por la canción que eligió”, añadió. “Paren todo, no lo voy a permitir. Porque yo fui la primera que dijo que ahí debajo estaba esta persona. Que ya conocía esa voz y que tuvo un inglés perfecto y que esto [una copa de champagne] te representa muy bien. Confirmo que ese inglés perfecto solo lo puede tener Charlotte Caniggia”, apuntó Karina La Princesita.

Charlotte Caniggia aseguró que lloró luego de que la descubrieran en el programa.

Por último, quedaba la votación de Roberto Moldavsky, que se posicionó por que detrás del disfraz se encontraba la actriz Florencia Vigna. “Es mi amiga personal y hace poco me vino a ver al teatro. Participó de un concurso y canta y baila increíble. Es quien está ahí”, aseveró.

La desilusión de Charlotte al ser descubierta

Llegó el momento de desvelar quién se encontraba bajo la máscara del alienígena y apareció, efectivamente, Charlotte Caniggia. “¿Por qué me eligieron a mí? Quería seguir, me habría encantado. Pero bueno, ya está. No le conté a nadie que venía”, dijo la influencer.

“¿Estás triste?”, le consultó la conductora, luego de ser descubierta por los investigadores. “Lloré y todo, pero bueno”, apuntó la joven. Luego de mostrarse emocionada, intentaron animarla. “Muy buenos se están yendo, y esto tiene que ver con que el público tiene tanta intriga de sus personajes favoritos, que quieren saber quién se esconde”, apuntó Oreiro para intentar justificar por qué el público la eliminó.

Charlotte Caniggia se encontraba tras la máscara en la gala de este domingo. Captura de video

“Además, que te reconozcan la voz significa que te tenemos súper presente. Porque yo te escuché y dije: ‘Sos vos’”, añadió Wanda. “Todo el mundo me reconoció. Yo me quería quedar, pero bueno, ya está. Gracias, chicos”, expresó la concursante. Sobre su experiencia en el programa, Caniggia advirtió: “Me re gustó, la verdad. La pasé muy bien y estuvo increíble”.

“Una familia complicada”

Hace poco más de un mes, la mediática fue invitada al programa PH, Podemos Hablar (Telefe) y reveló su actual relación con su padre, el exfutbolista Claudio Paul Caniggia. Charlotte definió la situación en un marco de “una familia complicada”.

“Ahora mismo no hablo mucho con mi papá. Algunas veces: ‘Hola, papá, ¿cómo andas?’. Pero no lo veo. Yo qué sé, hay familias que, a veces, pasan por algunas cosas”, detalló. Cuando fue consultada por si el Pájaro vive en la Argentina, la influencer dijo, sin mucha seguridad: “Sí, está acá. Creo”.

Charlotte Caniggia habló de la difícil relación con su papá

“No me habla, así que... Uno como hijo no puede tampoco. Le mandás 80 mensajes y ya está, tu papá no te contesta, listo. ¿Qué vas a hacer?”, agregó. Y señaló que una de las razones del alejamiento podría ser la situación que el exfutbolista enfrenta en el ámbito legal a raíz de la denuncia de su ex, Mariana Nannis, por abuso sexual.