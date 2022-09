Tensión en ¿Quién es la máscara?: Roberto Moldavsky tuvo un ida y vuelta con un participante en el escenario

escuchar

¿Quién es la máscara? (Telefe) sorprendió a los televidentes de la señal con el novedoso juego en el que cuatro investigadores tienen que adivinar qué famoso se encuentra detrás del disfraz. Para lograr esto, cada personaje se presenta en el escenario, canta una canción y brinda dos pistas para que el público juegue desde su hogar. Acá lo importante no es la competencia, sino lo que se genera entre el programa y sus espectadores.

Hasta el momento algunos de los famosos descubiertos fueron el cantante de Divididos, Ricardo Mollo; el influencer, Santiago Maratea; la exjugadora de hockey Magui Aicega. Este miércoles, los personajes que se presentaron fueron el pez globo Oli, la chancha Chincha, el cisne Sombra, el pavo real Salvador y la tigresa Nieves.

El pavo real chicaneó a Roberto Moldavsky captura de video

La primera en presentarse fue la pez globo Oli, quien interpretó “Se me ha perdido un corazón” de Gilda y puso a bailar a Wanda Nara y Lizy Tagliani. La segunda fue la chancha Chincha, quien cantó “03 03 456″ de Raffaella Carrá. La tercera fue el cisne Sombra, que hizo “Feel like a woman” y encendió al público del programa.

Tensión en ¿Quién es la máscara?: Roberto Moldavsky se subió al escenario para pelear a un participante

El pavo real Salvador hizo “Spaghetti del rock” y como pistas, manifestó que le gustaba jugar al fútbol y que desde chico soñó de hacer de “Peter Pan” en alguna obra de teatro. Pero tras su presentació, volvió a tener un ida y vuelta con Roberto Moldavsky. “Dijiste que el fútbol te trajo problemas, ¿por qué tuviste algún problema con un futbolista?”, consultó el investigador y el participante respondió: “¿Con quién?”. “No sé, te pregunto yo a vos, vos sos el pavo”, señaló el humorista y el pavo respondió: “¿Qué? ¿Me estás toreando?”.

“Me estás tirando mala onda desde que entré”, señaló el pavo y el investigador redobló la apuesta: “¿Sabés cómo me hago un almohadón con tus plumas, flaco?”.

Natalia Oreiro invitó al humorista al escenario para que resolvieran sus problemas: “Pero, ¿qué te pasa? ¿te volviste loco?”, le dijo el investigador y el pavo comenzó a agarrarlo de la cintura hasta que terminó sonriendo. El divertido momento culminó con el nombre que arrojó Wanda Nara: el actor Pedro Alfonso. ¿Será? Aún no se develó.

Natalia Oreiro se quedó sin palabras al descubrir la identidad de uno de los participantes

Dos famosos encubiertos compitieron en un mano a mano por continuar en el programa la semana pasada: por un lado, estaba el tiranosaurio Saurio y por el otro, la luciérnaga Luz. Una vez que finalizaron sus presentaciones, cada uno de los investigadores debía adivinar quién se encontraba detrás del disfraz y, en este sentido, Karina “La Princesita”, dio un ultimátum si es que no adivinaba la identidad de uno de ellos. Estaba convencida de que debajo de una de las máscaras estaba el marido de Natalia Oreiro: Ricardo Mollo.

El segundo turno en la noche fue el del tiranosaurio Saurio, quien interpretó “Contigo en la distancia” de Luis Miguel y sorprendió a todos con la primera línea que cantó. “Ay me encanta”, manifestó Wanda Nara, mientras que Karina quedó boquiabierta. Tras la canción, Natalia Oreiro manifestó entre risas: “Qué bien que estuviste, me re sorprendiste. Me bajó la presión”.

A pesar de las adivinanzas de los investigadores, el público eligió a la luciérnaga Luz para que continúe en el certamen, mientras que el Tiranosaurio quedó eliminado y cerca de la medianoche se reveló su identidad. Finalmente, se trataba de Ricardo Mollo, para sorpresa no solo de los televidentes, sino también de Natalia Oreiro, quien es su esposa.