Pasamontañas y voto de silencio: Santi Maratea reveló el estricto operativo detrás de ¿Quién es la máscara?

escuchar

En la última gala de ¿Quién es la máscara?, el nuevo programa de entretenimiento de Telefe, el público tuvo que elegir entre Píxel, Brillo y Luna para develar la identidad del famoso detrás del disfraz.

El elegido fue Píxel, que finalmente reveló su verdadera identidad: Santiago Maratea. Un día después de esa experiencia, el influencer reveló de qué se trató el estricto control con el que se ocultó su identidad hasta el momento de su presentación y sorprendió a los televidentes.

Este martes, Píxel cantó “Te llevaré” de Los Palmeras para que los investigadores Wanda Nara, Lizy Tagliani, Roberto Moldavsky y Karina “La Princesita” adivinaran quién estaba detrás la máscara. La única que logró hacerlo fue Wanda Nara, quien se dio cuenta con la pista de que se trataba de un influencer. “¡Ya sé quién es! Es Santiago Maratea y además le quiero agradecer por todo lo que hace por todos los ciudadanos y por el país. ¡Para mí, sos vos!”, manifestó.

Santi Maratea detalló el estricto control de la producción para que no se sepa su identidad

Una vez que se supo que era el influencer quien brindó el show, los aplausos también fueron hacia la empresaria que acertó la respuesta. “¡Wanda, la pegaste! Te felicito, muy bien”, le dijo Santi directamente. “¡No lo puedo creer! Me ayudaste mucho con la pista”, respondió la investigadora del certamen.

Tras su paso por el show de canto, Santiago Maratea compartió una serie de historias en la que se refirió a su actuación. “El otro día me descubrieron ¿Quién es la máscara?‚ el programa de Telefe ¿lo ubican? Yo soy muy fan, por eso cuando me llamaron y fue ‘sí’. No me importaba la plata ni nada, quería estar en ese programa”, manifestó.

Acto seguido, explicó: “Yo lo veía cuando el programa estaba en Corea del Sur, no entendía nada, pero me gustaban los disfraces y las máscaras. Después lo vi en Estados Unidos, ahí lo entendí un poco más y después vi que estuvo la ‘China’ Suárez (María Eugenia) en Uruguay”.

Santi Maratea fue el séptimo eliminado del programa

Pero lo curioso de todo lo que habló fue el momento en el que se refirió al estricto operativo de la producción para resguardar la identidad del famoso. “No saben lo flashero que fue para que nadie se entere de que era yo. Yo no le conté a nadie”, introdujo.

“Te dan un buzo negro que dice ‘no me hables’, un pasamontañas, una máscara y tenías que ir con el auto a un lugar que te decían ellos, que no era Telefe y subirte a un auto que te estaba esperando. No podías decirle ni ‘hola’ al remisero, fue muy incómodo al principio. Cuando llegabas a Telefe te recibía un solo productor que te estaba esperando y te llamaba por el nombre de tu personaje. A mí me decían Píxel, después Minecraft y después Mike cuando había más confianza”, concluyó.

En las fotos con el disfraz de Píxel que subió a las historias, el influencer escribió “Wanda me descubrió al toque” y “La pasé muy bien de verdad”. Los primeros capítulos de ¿Quién es la máscara? (Telefe) demostraron que en este formato no se destaca la competencia, sino que, en realidad, la diversión pasa por sus espectadores, quienes desde sus casas juegan a adivinar quién se encuentra detrás del disfraz.