Piñón Fijo rompió el silencio tras la polémica con sus hijos y habló de sus nietos: “Tengo esperanza de encontrarme con ellos”

Meses atrás estalló un impensado escándalo mediático que involucró de lleno a Fabián Gómez, conocido por el público como “Piñón Fijo”, y a sus dos hijos, Sol y Jeremías. Todo comenzó cuando el intérprete de “Nene, dejá el chupete” compartió en Instagram una foto de su nieta y pidió por el derecho a los abuelos, en referencia a que llevaba tiempo sin verla. Tras esto, su hija lo cruzó y lo acusó de “maltratador” y así comenzó un conflicto familiar que sorprendió a más de uno.

Pasaron tres meses desde que estalló la polémica. Ahora, el actor apareció públicamente y habló sobre el distanciamiento con sus hijos y su deseo de ver a sus nietos. En Socios del espectáculo (eltrece) compartieron la entrevista que dio el humorista en Canal 12 de Córdoba, donde se refirió al conflicto y a su esperanza de que la situación se revierta.

Piñón Fijo había reclamado ver a sus nietos pero sus hijos lo cruzaron Instagram: Piñon Fijo

“Uno se ha puesto viejo, pero feliz y tratando de aprender un poco de la huella, del camino”, sostuvo y en la misma línea continuó: “Quizás cuando uno era más joven, era más arrebatado, quería que las cosas fueran ya y como yo quiero. Y cuando se entrelazan historias y caminos de vida que tienen que ver con seres que uno ama, uno también tiene que aprender a esperar y tratar de ser cauteloso para no dañar al otro”.

Con la guitarra en mano, el clown hizo referencia a su familia y particularmente a Luna y León, sus dos nietos. “El amor está ahí. Está acá: para los nietos está acá”, indicó con una mano en el pecho, en el mismo lugar donde se encuentra el corazón. Además, aseguró que “cuando le abran la puerta, lo van a tener que frenar”. Pero, mientras tanto, apuesta por “respeto y cariño”.

Piñón Fijo habló de la relación con sus hijos y sus deseos de ver a sus nietos

En esta línea le preguntaron si extrañaba a los pequeños, a lo que él no tardó en responder: “Mucho, mucho, mucho, mucho, mucho”. “Lunita, más que nieta, es una amiga”, manifestó y en la misma línea continuó: “Teníamos una relación de amigos. Tengo mucha esperanza de que se va a recuperar el vínculo, tarde o temprano”.

En cuanto a León, su otro nieto, hijo también de Sol, aseguró que aún no lo conoció: “Pero también tengo esperanza de encontrarme con ellos y poder contarles, según mi visión, qué pasó. Y seguramente me lo van a preguntar. Y seguramente se lo estarán preguntando con su cabecita y su corazoncito”.

Para concluir, y luego de que desde el programa le dieran esperanzas de que la situación puede revertirse, subrayó que “mientras tanto” hay que “defender la sanidad”: “No vaya a ser cosa de que cuando te abran la puerta, no puedas estar a la altura de esa sanidad”. Para finalizar, el intérprete de “Chu chu ua”, sentenció: “La obligación que a uno le queda es estar parao, como dice la canción de Rubén Blades. Estar de pie y listo para ese abrazo”.

Sol y Jeremías trabajaron junto a su padre durante mucho tiempo

Por otra parte, en Socios del espectáculo también dieron algunos detalles de cómo estaría la relación entre Gómez y los dos hijos que tuvo con Karina Suárez. Mariana Brey comentó que se comunicó con él y le consultó por las versiones que circulaban sobre la posibilidad que pudiera demandar a los animadores por las exposiciones que hicieron en las redes sociales.

No obstante, la panelista indicó que Piñón Fijo le negó que esto fuera así. “Me confirma que no y desmiente esa información. No está en sus planes demandar a sus hijos”, expuso Brey.

