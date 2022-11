Malena Pichot apuntó contra Gran Hermano, borró los mensajes y Ángel de Brito le dedicó un comentario

escuchar

Gran Hermano (Telefe) es, hoy en día, uno de los temas principales en la agenda tanto de los medios como de las redes sociales. Desde su regreso a la pantalla chica un mes atrás, el reality desencadenó no solo un ferviente fanatismo en el público sino que también provocó múltiples polémicas. La más reciente fue el duro cruce entre Ángel de Brito y Malena Pichot, quien utilizó su perfil de Twitter para compartir una reflexión del programa que no fue bien recibida por los usuarios.

Malena Pichot apuntó contra Gran Hermano

“La Tora hizo la primera nominación digna en la historia de Gran Hermano: a uno por sor...te acosador y a otro por tibio de mie...da. Ambas cosas lo peor de la sociedad”, escribió, en referencia a Lucila, quien realizó la nominación espontánea contra Alfa y Marcos.

Sin embargo, decidió eliminar el tuit por la cantidad de críticas que recibió. “Borré porque me chupa un huev... debatir sobre GH. No tengo dudas de que lo que hizo Alfa fue acoso. Pero me chupa un huev... él, todos los que están en la casa y todos los que consumen esa verg...”, disparó.

Y agregó en otro hilo de publicaciones: “No sabía que había un nivel de compromiso y pelot...dez tan grande con el programa. Madre mía, qué infrahumanos”, “No sé cómo decirle a la gente que está enojada que efectivamente casi no veo GH” y “La nominación me pareció buenísima, pero también me chupa un hu...vo”.

A pesar de haber borrado todo, Ángel de Brito alcanzó a verlo y le respondió. “Nada me sorprende ya”, escribió el conductor, quien ya protagonizó varios encontronazos con la actriz.

La respuesta de Ángel de Brito a Malena Pichot

¿Qué pasó entre Alfa y la Tora?

Días atrás, la famosa casa fue el escenario de una serie de sucesos que pusieron a todo el país a debatir. Todo comenzó cuando trascendió un audio en donde se escuchaba como Alfa, uno de los participantes, le hacía comentarios sobre sus propios genitales a Coti, su compañera.

Alfa se desubicó con Coti y recibió una sanción por parte de Gran Hermano

Dentro de la misma casa, ese intercambio provocó la indignación de todos los hermanitos, quienes decidieron intervenir luego de que la joven correntina explicara que se había sentido muy incómoda. Hubo peleas y varias discusiones. Finalmente, todo culminó en una sanción de parte de Gran Hermano, quien decidió enviar a Alfa directo a placa de eliminación por más que no había sido nominado por sus compañeros.

Él habló con Coti, le pidió disculpas y quedaron en buenos términos, pero el ambiente en el reality se mantuvo caldeado. En especial porque Lucila, más conocida como “La Tora”, no lo dejó pasar tan fácilmente y en repetidas instancias lo trató de abusador y acosador.

La Tora hizo la espontánea tras la eliminación de Juan

Desde afuera, la audiencia también se dividió. Aunque nadie consideró como correcta el accionar de Alfa, muchos lo pusieron en duda ya que desde la producción nunca mostraron el contexto en el que se dio el intercambio. Asimismo, algunos argumentaron que la Tora lo estaba usando como estrategia, ya que poco después realizó la nominación espontánea contra Alfa y Marcos, a quien tildó de “tibio” por no haber reaccionado de manera más tajante.

