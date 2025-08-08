Pity Álvarez, en Vélez: cuándo es el show y el video con el que anunció su regreso

Después de una prolongada ausencia de la vida pública a causa de problemas judiciales y de salud, Cristián ‘Pity’ Álvarez regresará a los escenarios para lanzar su nuevo disco “Basado en hechos reales”. El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados anunció la noticia en las redes sociales, por lo que se convirtió rápidamente en tendencia.

Según informó mediante un video que publicó en su cuenta de Instagram, en la que acumula poco más de 78.000 seguidores, el artista se presentará el 5 de diciembre en el estadio Vélez. “Quiero decirles que por primera vez tenemos nuestro canal de Instagram, por acá vamos a dar todas las noticias oficiales. Segundo, quiero agradecerles a todos los que tienen páginas de nosotros -en referencia a Intoxicados y Viejas Locas- y tengo dos noticias muy lindas para dar”, expresó en el mensaje, el cual fue grabado dentro de una habitación, bajo una luz tenue.

Y completó: “Bueno, esas son las noticias, que vamos a estar el 5 de diciembre en Vélez y que antes de eso vamos a presentar un tema muy lindo que grabamos y espero que lo disfruten, ¿sí? Por ahora les cuento esto. Muchas gracias por el aguante”.

Además de obtener miles de likes, el cantante recibió decenas de mensajes de sus fanáticos, quienes no pudieron ocultar la emoción de poder ver nuevamente a su ídolo. “El Dr. Álvarez no volvió, porque nunca se fue… ¡La gente lo quiere”; “Los flequillos se cortan solos hoy, nos vemos en Vélez!”; “Te deseo mucha luz Cristián. Cuidate lo que más quiero es verte arriba de ese escenario lo mejor que pueda” y “Tan grande como ninguno, larga vida al rey”, fueron solo algunos.

El anuncio llega después de que Álvarez hiciera una breve aparición en el Quilmes Rock 2025, momento en el que sus fanáticos fantasearon con una posible vuelta. En aquel entonces, el músico le advirtió a sus seguidores que “tenían que esperar un poquito más”. Hasta el momento, las entradas no salieron a la venta y se desconocen el precio de las mismas.

En lo que respecta a su último show, no fue la mejor performance para Álvarez, ya que el 7 de abril de 2018 debía actuar en el Club Argentinos del Norte, de Tucumán, bajo una nueva refundación de Viejas Locas, que volvía a las tablas después de dos años. Las demoras del inicio de la presentación hicieron estallar de furia a las ocho mil personas que estaban ansiosas por verlo y que tuvieron que abandonar el predio debido a que todo el músico terminó cancelando el espectáculo.

Pity Álvarez y su breve aparición en el Quilmes Rock 2025

Cabe recordar que su ausencia de la industria de la música comenzó en julio de 2018, cuando fue encarcelado por el cargo de homicidio calificado por el uso de arma de fuego, ya que se lo encontró culpable de haber asesinado a Cristian Maximiliano Díaz, un vecino, en el barrio de Villa Lugano, después de una discusión. “Lo maté porque era él o yo. Y creo que cualquier animal haría lo mismo”, dijo en su defensa. Sin embargo, el juicio oral en su contra fue suspendido debido a que la justicia consideró que no se encontraba en condiciones psíquicas para afrontar el proceso.