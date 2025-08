Qué dijo Roberto Pettinato sobre el folklore que generó la cancelación de su show en Chaco

Roberto Pettinato generó una fuerte controversia por sus dichos sobre el folclore. Sus declaraciones, donde calificó al género con términos despectivos, derivaron en la cancelación de su show SUMO X PETTINATO en la localidad de Quitilipi, Chaco. El evento musical estaba previsto para este jueves, pero los organizadores lo suspendieron para evitar conflictos en la comunidad.

¿Qué dijo Roberto Pettinato sobre el folclore?

El músico y conductor expresó su rechazo al género musical durante su ciclo de streaming. Pettinato afirmó que el folclore le producía una sensación negativa y admitió sentir vergüenza por ello. “A mí me avergüenzan todas las divisiones que tiene el folclore. Y lo digo con vergüenza, que eso es lo peor, lo digo con vergüenza que me avergüence”, comentó.

El músico comparó escuchar folclore con "el abrazo desnudo de tu propia madre" Captura e

Pettinato cuestionó la instrumentación típica del género. “Aparecen un montón de tipos con quenas y bombos. Digo, no sé si tiene algo que ver. Y ahí viene el tema. ¿Soy yo el que no lo entiende?”, se preguntó. Luego describió su problema personal con la música tradicional argentina. “El charanguito, el bombito, la cosa. Ahí yo tengo un problema y sé que mucha gente también lo tiene, y no lo podemos resolver. Nos avergüenza, no nos gusta”.

El exsaxofonista de Sumo utilizó una comparación muy personal para describir su sentimiento. “Es como si fuera el abrazo desnudo de tu propia madre. Hay algo que vos decís: ‘No, no quiero escuchar esto’”. La frase más contundente de su exposición fue la conclusión sobre su percepción del género. Pettinato sentenció que el folclore le daba “vergüenza y asco”.

Los organizadores suspendieron el evento para "priorizar el bienestar de la comunidad" Ricardo Pristupluk

La cancelación del show en Chaco

Las declaraciones del conductor tuvieron consecuencias directas. Un bar de la localidad chaqueña de Quitilipi decidió suspender la función que Pettinato tenía programada. El evento era un homenaje a la banda Sumo. Los responsables del lugar emitieron un comunicado a través de sus redes sociales para explicar la medida.

“Por medio de la presente, y por razones de público conocimiento, informamos que hemos decidido suspender el evento SUMO X PETTINATO debido al malestar público ocasionado en nuestra querida comunidad de Quitilipi”, explicaron desde el bar. El texto adjudica la decisión a los enfrentamientos mediáticos que surgieron a raíz de los dichos del músico.

El show "SUMO X PETTINATO" fue suspendido en la localidad chaqueña de Quitilipi

Los organizadores lamentaron la situación. “Es una pena para nosotros no poder desarrollar este evento, ya que se han vendido bastantes entradas”. Aclararon que la cancelación implica una pérdida económica, pero que prefieren “priorizar el bienestar de la comunidad”. También aseguraron que el valor de las entradas sería devuelto.

El músico intentó reformular sus dichos. Aseguró que su vergüenza era personal y no una crítica al género en sí. “Lo que quise decir es que a mí me avergüenza de mí, no de ustedes. Me avergüenza de mí no saber folclore”.

El conductor prometió que aprenderá a tocar folclore con el saxofón Félix Busso - Brando

Pettinato mencionó su vínculo con la música del saxofonista Gato Barbieri, quien fusionaba folclore con jazz. “No tengo tanta cultura del folclore”, admitió. Hizo también una promesa para subsanar la situación. “Voy a aprender a tocar folclore en el saxofón, que es muy difícil, y voy a invitar a alguno de ellos”, finalizó.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.