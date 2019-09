Playlist: Lo nuevo de Green Day, Las Pastillas, Ariana Grande, The Who y más

Green Day editó "Father of All.", un nuevo single

Esta semana, Green Day estrenó un adelanto intenso de su próximo disco, Fer Ruiz Díaz viajó a ver un eclipse solar, Ariana Grande reclutó a Miley Cyrus y Lana del Rey para el tema de la película Los Ángeles de Charly, The Who volvió a lustrar las botas y Las Pastillas del Abuelo presentó un tema ideal para sus shows en vivo.

Green Day - "Father of All."

Suena como: una descarga de intensidad rockera

Ideal para: enfrentar el caos

La canción es rabiosa pero optimista, un desvío de Revolution Radio (2016), su disco más reciente. "El rock & roll se volvió inofensivo, todo se diluye y debilita, y creo que el rock debería hacer que te sientes mal", le dijo Billie Joe Armstrong, líder de Green Day, al periodista Zane Lowe. "Vivimos en un caos total, y el disco intenta reflejar lo que está pasando".

Fernando Ruiz Díaz - "En los Sueños"

Suena como: Fer Ruiz Díaz en su versión más cruda

Ideal para: tirarse a mirar el sol

El 2 de julio pasado, Fernando Ruiz Díaz viajó hasta la localidad de Bella Vista, en donde turistas y astrónomos se congregaron para ver el eclipse solar, y tocó en vivo esta versión despojada, solo guitarra y voz, de "En los sueños", el clásico de Catupecu Machu.

Ariana Grande, Miley Cyrus y Lana Del Rey - "Don't Call Me Angel"

Suena como: electropop suntuoso

Ideal para: cazar machirulos

Ariana Grande reclutó a Miley Cyrus y Lana Del Rey para el video desafiante de "Don't Call Me Angel", la canción que aparece en la próxima película de Los Ángeles de Charly. En el video se ve al trío vestido completamente de negro y con alas, en una representación atípica de los ángeles. Ariana arranca el tema por el estribillo: "No me digas ángel/ No me entendés", grita sobre un beat electrónico pulsante. "No me digas ángel/ No podés pagar el precio". Esta es la primera vez que las tres popstars colaboran en una canción original.

The Who - "Ball and Chain"

Suena como: leyendas vivas del rock que vuelven a ponerse las botas

Ideal para: salir a la ruta

"Creo que hicimos nuestro mejor disco desde Quadrophenia en 1973", dijo el cantante Roger Daltrey en un comunicado, en referencia a WHO, el primer álbum nuevo de The Who en trece años, que sale en noviembre. "Pete no perdió su talento. Sigue siendo un compositor fabuloso y sigue siendo un vanguardista". "Ball and Chain" es el primer adelanto, una canción predominantemente acústica en la que Townshend y Daltrey van subiendo la intensidad y maximizan la tensión antes de que el tema explote.

Las Pastillas del Abuelo - "Más lejos"

Suena como: la última gran arenga antes del pogo

Ideal para: desterrar las penas

"Fueron cada vez más lejos/ Enredándose en su juego/ Ella fue cómplice y él fue la traición", canta Pity Fernández en el segundo corte del próximo disco de las Pastillas, un tema rocanrolero con una sección de vientos arengadora que, como se puede ver en el video, se convirtió rápidamente en un favorito de los fans durante los shows del grupo.