Esta semana, Lana del Rey se convirtió en una gigante que pasea por Venice Beach en su nuevo video. Además, Valeria Lynch se juntó con Mariano Martínez de Attaque 77 en una balada rockera épica, Pusha T sacó a Lauryn Hill de la inactividad, Fabiana Cantilo encontró la frescura en una canción llena de gaitas y violines, y LIT Killah se probó como cantante de reggaetón romántico.

Lana Del Rey - "Doin' Time"

Suena como: la brisa que te salva una tarde agobiante de verano

Ideal para: sacar pasaje de ida al sur de California sin pensar en la suba del dólar

El jueves, un día antes del lanzamiento de Norman Fucking Rockwell, su nuevo disco, Lana Del Rey publicó el video de "Doin' Time", su cover meloso y apasionado del tema de Sublime, en el que una versión gigante de ella misma se pasea por Venice Beach. Dirigido por Rich Lee, se trata de una especie de homenaje a Attack of the 50 Foot Woman, un clásico del cine clase B. "No pasa un día sin que escuche al menos una canción de Sublime", había dicho Lana sobre su amor por la banda. "Son el epítome de la onda del sur de California y lograron apoderarse de un género por completo".

Valeria Lynch - "Solo Esta Vez"

Suena como: una demostración avasallante de la reina de la balada épica

Ideal para: correr a los brazos de un amor prohibido

Nadie le puede poner más épica a una balada romántica de novela que Valeria Lynch (¡"Me das cada días más"!), una realidad que Mariano Martínez de Attaque 77 parece haber tenido en cuenta a la hora de componer la música de este hitazo desgarrador, en el que ella canta como a punto de de romperse: "No hace falta que me des el cielo/ No necesito el universo, no/ Abrázame/ Solo esta vez/ Complícame".

Pusha T ft. Ms. Lauryn Hill - "Coming Home"

Suena como: un rapero nihilista y una cantante elevada en un encuentro típico de Kanye West

Ideal para: aflojarle al pesimismo

Hacía más de 1500 días que Ms. Lauryn Hill no editaba música nueva, un período de silencio discográfico que llegó a su fin con el lanzamiento de "Coming Home", el último single del rapero Pusha T. El track -producido por Kanye West- tiene unos silbidos y un sample vocal pitcheado que lo hacen sonar luminoso y optimista, exactamente lo contrario al estilo siniestro y nihilista por el que Pusha se hizo conocido. Pero ahí es donde entra Lauryn Hill para aportar su sabiduría zen. "Cuando el amor es real", canta, "podés hacer lo que quieras".

Fabiana Cantilo - "Tiro de gracia"

Suena como: una leyenda del rock nacional de paseo por Gales, Escocia e Irlanda

Ideal para: salir a recorrer el bosque

"Estuve viajando/ Por el universo/ Buscando el diamante/ Detrás de la muerte", canta Fabiana Cantilo en su nuevo single, una rareza que combina su talento para la canción rockera con una onda de folk pastoral, llena de gaitas, silbatos, flautas, violines y tambores.

Lit Killah - "Amor ciego"

Suena como: reggaetón rompeboliches

Ideal para: negar la realidad

Después de un par de sesiones de composición en Colombia con colaboradores de Maluma y Mau & Ricky, Lit Killah tomó un desvío del trap y volvió con un beat de reggaetón quirúrgico sobre el que le busca una vuelta retorcida a la idea del amor ciego: todos le dicen que su novia lo engañó con otro, pero él elige confiar... hasta las últimas consecuencias.

