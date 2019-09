Polémica por la cancelación de un show del cantante Zambayonny por "machista"

El artista señaló que la cancelación fue un acto de censura, y va a tocar en otro lugar de la misma ciudad Crédito: Facebook

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de septiembre de 2019 • 18:00

El cantante y humorista Zamba Zambayonny iba a dar un concierto en el teatro Espacio 75 de la ciudad de Córdoba, pero debido a la gran cantidad de quejas y expresiones de repudio hacia el artista en las redes sociales por considerarlo autor de letras "machistas" y cargadas de misoginia, el mismo espacio organizador del espectáculo decidió cancelarlo.

El artista, en tanto, denunció haber sido censurado y aclaró que las canciones por las que lo repudiaron "hace mucho que no forman parte de nuestro repertorio". También hubo muestras de apoyo hacia el cantante en las redes.

Todo comenzó en la página de Facebook que tiene Espacio 75, en la publicación que anunciaba los artistas que tocarían en dicho lugar durante el mes de septiembre. Entre ellos, se informaba que el cantante Zambayonny ofrecería su show el sábado 21 de septiembre.

Quejas y cancelación

Debajo de este anuncio, llegaron las expresiones de repudio de algunas usuarias, en las que trataban al artista de "machirulo", y comentaban que sus letras eran "una apología a la violación", a "la violencia machista", un "himno al acoso". Además, dijeron que los encargados de Espacio 75 Córdoba, si permitían el show, eran "complices de la misoginia, la discriminacion y la violencia machista".

En vista de estas quejas, el espacio decidió cancelar el show. En el mismo sitio de Facebook, los encargados de Espacio 75 Córdoba escribieron: "Después de haber escuchado y leído cada uno de los mensajes en referencia a la presentación de Zambayonny prevista para el próximo 21 de Septiembre decidimos cancelarla".

El cantante y humorista señaló que lo cuestionaron por canciones que ya no están más en su repertorio Crédito: Facebook

"Nos caracterizamos principalmente por nuestro trato respetuoso y cálido, y nunca estuvo ni estará la intención de generar desagrado con la programación de la sala", agregaron en la publicación.

La palabra de Zambayonny

El artista, en tanto, también hizo su propia publicación, en la que se consideraba víctima de una "insólita censura" y agradecía los mensajes de apoyo recibidos.

"Parece ser que les molestaron algunas canciones que fueron escritas hace nada más y nada menos que 15 años para un espectáculo de humor y que hace mucho que no forman parte de nuestro repertorio. Obviamente se los dijimos, pero no les importó", señaló el artista, en referencia a algunas canciones, como "La incogible", que fueron denostadas por las usuarias de Facebook.

"Todo nuestro equipo de trabajo y yo acompañamos este cambio cultural que se está dando a nivel mundial en pos de la igualdad de derechos y también en la forma de hacer humor -agregaba "Zamba"-. Esto lo saben perfectamente las personas que nos acompañan desde hace mucho tiempo, pero parece que en ciertos lugares todavía hay algunos que añoran y fomentan los oscuros tiempos de la censura".

A su vez, el cantante aprovechó el espacio para anunciar que tocaría de todas formas en la ciudad de Córdoba, pero esta vez en un lugar llamado Urban Club, el mismo sábado 21 de este mes.

Apoyos al cantante

El artista no fue el único que denunció censura. También sumó apoyo de otros artistas y periodistas. El caso más gráfico fue el del escritor y showman Hernán Casciari, que anunció mediante un tweet que cancelaba todas sus presentaciones en Espacio 75 Córdoba, lugar al que acudía, según él mismo dijo, cada tres meses a leer sus cuentos "a sala llena".

La periodista y escritora también apoyó a Zambayonny mediante un mensaje en Twitter, dende señaló: "No hay ninguna justificación política razonable para cancelar un show por machista". "¿Tan idiotas nos creen como para que no podamos decidir qué show vemos y qué show no?", se preguntó por su parte la escritora y periodista Florencia Etcheves.