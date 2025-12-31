Tras sobrevivir a tres infartos, David Kavlin reveló que estuvo muerto por algunos minutos y contó lo que sintió

David Kavlin reapareció públicamente luego de atravesar uno de los momentos más críticos de su vida. El periodista sobrevivió a tres infartos consecutivos durante una mañana de pádel y, tras varios días de internación, decidió compartir un testimonio crudo sobre lo que vivió en carne propia.

“Bueno amigos, quería dedicarles estas palabras a aquellos que se preocuparon, a aquellos que rezaron, aquellos que pidieron por mí. Necesitaba un tiempo para poder explicarle un poco más a todos lo que me pasó. Realmente fueron días muy complejos, muy duros, muy tristes, muy difíciles. Pero estoy, estoy vivo y estoy con muchas ganas de vivir“, comenzó el comunicador a través de su cuenta de Instagram.

“Primero y antes que nada quiero agradecerles a mi familia, a mis amigos, a mi club y a cada uno de los engranajes hasta llegar al Sanatorio de la Trinidad de San Isidro, que permitieron que hoy yo pueda contarles esto”, continuó con la voz quebrada por la emoción.

David Kavlin

El episodio que relató a continuación ocurrió el sábado 27 de diciembre, mientras jugaba al pádel en el Club Náutico Hacoaj. Según le explicaron los médicos, el calor intenso sumado a una serie de síntomas encendieron las primeras alertas en su cuerpo. “El dolor en el pecho, el dolor en la espalda, la opresión tan grande. Hay que darle importancia a esos síntomas”, advirtió. Fue él mismo quien, al notar la gravedad de lo que ocurría, le preguntó al médico si sufría un infarto. La respuesta fue contundente: “Sí”.

La rápida intervención de quienes estaban presentes resultó determinante. Kavlin agradeció en especial a su hijo, quien advirtió que algo no estaba bien en él, y a los socios del club, entre ellos médicos cardiólogos, que actuaron de inmediato para salvarlo. “Cada segundo valía mi vida”, resumió. En pocos minutos, se activó un operativo de emergencia que incluyó el llamado a varias ambulancias y su traslado urgente al Sanatorio de la Trinidad.

Fue allí donde ocurrió lo más impactante del relato. “Yo había muerto. No tenía signos vitales”, contó. El periodista explicó que no recuerda ese momento, sino que reconstruyó lo sucedido a partir de lo que le narraron los médicos. Sin embargo, sí conserva imágenes difusas de lo que experimentó antes de despertar. “Sentí que estaba en mi dormitorio de los diez años, en Salta. Me vi en mi infancia”, reveló, describiendo una sensación de desconexión total con la realidad.

El posteo de David Kavlin en Instagram tras quedar internado por triple infarto (Foto: Posteo de Instagram @davidkavlin)

Tras ser estabilizado, el equipo médico le informó que había sufrido una fibrilación auricular que derivó en una falla multiorgánica y que fue necesario colocarle stents para salvarle la vida. El periodista destacó la labor del personal de salud y agradeció de manera particular al cardiólogo Tomás Bernero, al equipo liderado por Juan Arellano y al jefe del servicio, Walter Nieto. “La capacidad de reacción fue extraordinaria. Me atendieron de una manera increíble”, sostuvo.

Además, se mostró sensibilizado por todo lo que significa pertenecer a un club. “Hubo hasta una caravana que seguía la ambulancia. Todo esto me lo fueron contando y yo no tengo más que agradecimiento. Sentirme orgulloso de pertenecer a una institución hermosa, con gente buena, sana, que se preocupa por el otro”, explicó sobre el acompañamiento que recibió.

Por último, dejó un mensaje de concientización sobre lo importante que es realizarse chequeos coronarios anuales para prevenir este tipo de episodios. “Hay que hacerse chequeos, hay que hacerle caso al corazón y a los síntomas. No tuve en ningún momento ningún episodio coronario previo. Soy una persona muy sana. De hecho, no tengo colesterol, no fumo, no tomo, no consumo drogas, y eso hace que hoy esté a 24 horas ya casi de poder irme del alta hospitalaria, al menos, con todos los cuidados del caso”, cerró.