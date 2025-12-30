La compra de Jimena Barón que tomó por sorpresa a sus seguidores: “15 lucas”

Jimena Barón, reconocida actriz y cantante argentina, desató un inesperado debate en redes sociales al revelar el precio de una reciente compra durante sus vacaciones en Quequén, en la Costa Atlántica. La artista, que disfruta de unos días de relax junto a su pareja, Matías Palleiro, y sus hijos, Morrison, fruto de su relación con Daniel Osvaldo, y el pequeño Arturo, utilizó su cuenta de Instagram, donde acumula cerca de siete millones de seguidores, para compartir una adquisición que, si bien la llenó de entusiasmo, sorprendió y generó revuelo entre sus millones de seguidores.

A través de su cuenta de Instagram (@jmena), Barón subió una historia en la que mostró cuatro recipientes de plástico con tapa adquiridos en la playa. “Hablando de grandes compras, ayer en la playa compré este juego a 15 lucas. La felicidad es total”, expresó la artista, refiriéndose a los $15 mil que desembolsó por los productos. Su mensaje, lejos de ser una queja por el precio, reflejó una genuina satisfacción y orgullo por la compra.

Jimena Barón estrenó su nuevo recipiente minutos después de anunciar la compra Captura Instagram (@jmena)

Sin embargo, la alegría de Jimena Barón por su “chuchería” tuvo una corta duración en el ámbito digital. La revelación del monto desató una inmediata y masiva ola de reacciones de sorpresa, incredulidad y críticas por parte de los internautas. Los mensajes privados en Instagram comenzaron a llegar rápidamente a la bandeja de entrada de la cantante y hubo cuestionamientos airados por el precio de los recipientes. “¡Carísimo!”, le respondió una usuaria, por lo que la propia actriz decidió bromear: “Ustedes cada vez que soy feliz con alguna chuchería”.

Para finalizar, Barón adjuntó otra captura más de sus mensajes directos, donde se pudo leer que el común de sus seguidores coincidió en que es un valor muy alto. “Mm te caga***”; “Muy cara”; “Jime lo venden”; “Te caga***”; “¡Jime caro! Ja”; “¿15? Te rompieron”. En este caso, concluyó: “Okey. Yo feliz me creía empresaria”. Pero no todo fueron críticas contra ella, sino que algunos internautas intentaron justificar el costo al enfatizar en los precios típicos de temporada alta en destinos turísticos de la costa argentina, los cuales suelen ser históricamente más elevados.

Cuál es el precio verdadero de la compra de Jimena Barón

Luego de ser noticia por esta increíble razón, las preguntas alrededor del valor real de este producto se viralizaron en redes sociales y el monto dejó en claro quién tenía razón en la grieta por la compra de Jimena Barón.

Con una simple búsqueda en internet, se puede encontrar que hay opciones mucho más baratas que los $15 mil que pagó Jimena Barón. En algunos sitios web, se pueden encontrar hasta por $10 mil, por lo que desde ese punto se comprende que los seguidores de la actriz y cantante hayan hecho énfasis en el valor que pagó en la playa de Quequén.

Los recipientes vienen en un sinfín de formas y son muy útiles para guardar comida Shutterstock

Pero, lo cierto es que los valores de la costa argentina son más caros que en el resto del país, sobre todo en comparación con la Ciudad de Buenos Aires, por lo que esto no significa que Jimena Barón haya sido estafada por el vendedor ambulante del lugar. En este sentido, no debería dejar de estar feliz por su adquisición, siempre y cuando pueda darle un uso adecuado y beneficioso para su familia.