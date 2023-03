Polémica en el Bar busca conductor y radio El Observador ya planea su grilla

escuchar

El Observador 107.9 comenzó a armar su programación

Como adelantó LA NACION, por estos días se está armando lo que será una nueva FM periodística, El Observador 107.9 -hoy Radio Berlín-, emisora que será dirigida por Luis Majul con participación de los empresarios Gerardo Werthein y Gabriel Hochbaum como socios, más allá del conductor de La Cornisa y 8AM en LN+.

ESPECTACULOS Entrevista a Luis Majul MAURO ALFIERI

Según pudo saber este medio, la emisora podría salir al aire entre abril y mayo. Y están confirmados en su programación Franco Mercuriali –que hoy conduce en radio Berlín de 7 a 10- Federico “Dexter” Wiemeyer –que conduce su ciclo los sábados de 9 a 12 en esa radio- y Jowi Campobassi, que actualmente está al frente del segmento de 14 a 17. Entre las novedades de la radio que estará dirigida por Juan Belli, ex hombre La Red y Continental, y CEO de Interés General Podcast, fueron convocados Yanina Latorre, que iría de 13 a 15; Viviana Canosa de 15 a 17; y el mismo Luis Majul que conducirá de 17 a 19, por lo que de no haber cambios entre el próximo viernes 24 -o el 31 de marzo- dejaría radio Rivadavia, donde conduce a diario Esta Tarde, de 18 a 20. Su lugar lo ocupará Willy Kohan desde el 3 de abril con su ciclo Somos Nosotros. Los que también fueron convocados a esta nueva emisora que combinará música y noticias fueron Carolina Amoroso, Pablo Rossi y Diego Sehinkman, pero por el momento no serían de la misma. Desde el entorno y armado de la radio confirmaron que El Observador 107.9 contará con información general, deportes y espectáculos, y tendrá además a las canciones en un lugar preponderante.

A la espera de un conductor, la mesa de Polémica en el Bar ya tendría integrantes

Luego de que se descartara la posibilidad de que Sergio Lapegüe conduzca un big show nocturno, y a la espera de que se refloten las charlas con Marcelo Tinelli, América TV trabaja para seguir reforzando sus noches diarias. Como se sabe, el próximo lunes 20, a las 22 h., debutará Fernando Dente con Noche al Dente, donde el multifacético artista de comedias musicales recibirá invitados especiales, con música, humor y actualidad. Invasores de la TV, con María Belén Ludueña y Luis Ventura, pasará a las 23 h.

Una vez que termine Invasores de la TV –ya que era solo un ciclo por el verano y quizás se despida a mediados de abril–, el canal que hoy comandan José Núñez, Fernanda Merdeni y Verónica Cerban planea poner al aire una nueva temporada de Polémica en el Bar, que este 2023 está cumpliendo 60 años en conjunto a Gustavo Sofovich, y la productora Kuarzo. Si bien se dice que Mariano Iúdica no formará parte de la nueva temporada de Polémica y comenzaron a circular diferentes nombres como posibles reemplazos, no está del todo descartado que no sea de la partida, más alla que fueron convocados Oscar González Oro -que preferiría que sea más un Polémica en el bar clásico, con humor y no actualidad-, Gustavo López y Nicolás Magaldi, que el próximo viernes 31 de marzo finaliza el ciclo EPA, que conduce de 10.30 a 13.30 h. en esa misma pantalla.

Marcela Tinayre es buscada para Polémica en el bar Gerardo Viercovich

Para la mesa de forma rotativa fue convocados y se espera que en los próximos días cierren su acuerdo Luciana Salazar, Andrea Rincón, Marcela Tinayre, María Belén Ludueña -que se tomará vacaciones entre el 1 y 10 de abril y tuvo la propuesta de conducir en las mañanas de A24-, Gastón Recondo, Guillermo Andino, Esteban “El Pelado” Trebuq, Gabriel Schultz, Fernando Burlando, junto a los humoristas, Claudio Rico, Pachu Pena y Fátima Flórez.

Romina Manguel se afianza en las tardes de Radio Con Vos

Como se había informado en esa sección, Romina Manguel conduce por segundo año consecutivo No dejes para mañana, en el regreso de Radio Con Vos, que este año se emite a diario de 18 a 20, donde refuerza su perfil que conjuga análisis profundo con información dentro de un ambiente distendido. Agustín Álvarez Rey y Guido Carelli Lynch, periodistas políticos de raza, aportan a la mesa data dura. Diego Geddes no sólo aborda la problemática social, sino que se anima a jugar con los problemas de “Palermo Progre”. La potente voz de Natalia Maderna deja su sello en la locución y en la sección deportes. Por su parte, la economía y la información de la Casa Rosada está a cargo de la experimentada Liliana Franco.

Romina Manguel y su programa en Radio Con Vos

Radio Con Vos 89.9, la FM dirigida por Guillermo Guillo García, que comenzó a transmitir en marzo de 2015 bajo la licencia que pertenecía a Radio City (antes FM 89.90 y FM La Isla), propiedad de Afakot S.A. y Kuarzo Entertainment Argentina, hizo cambios en este primer trimestre del año.

Como primera medida, Mejor país del mundo, con Diego Iglesias, cambió de horario y se emite ahora de 16 a 18 h. Lo que respecta a las mañanas y la primera tarde no sufrieron modificaciones. Eso quiere decir que Buenas Tardes, China con Jairo Straccia y Yamila Segovia seguirán de 6 a 7; Ernesto Tenembaum, con ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, de 7 a 10; La inmensa minoría, con Reynaldo Sietecase, de 10 a 13; y Pasaron cosas con Alejandro Bercovich de 13 a 16.