¿Están peleados? Pampita se refirió a los rumores de crisis matrimonial con Roberto García Moritán

El matrimonio de Carolina “Pampita” Ardohain y Roberto García Moritán se vio envuelto en una polémica luego de las versiones que afirmaban que estaban peleados, surgidas por una fotografía sacada en el cumpleaños de la modelo, en la que se la ve haciendo un particular gesto sobre la espalda de su esposo.

Sin embargo, la conductora despejó los rumores en diálogo con el sitio PrimiciasYa, donde negó estar atravesando una crisis matrimonial con el empresario gastronómico. “¿Dónde dicen eso? ¡Qué risa! Con Robert estamos cada día más enamorados y locos de amor. No es cierto nada lo que se dice”, aseguró.

Todo se dio luego de que el panelista Juan Etchegoyen iniciara estos rumores en el programa Emparejados (América TV), donde afirmó que la pareja mantuvo una fuerte discusión por el gesto de Ardohain, quien aparentemente estaba haciendo “cuernitos” con sus dedos al abrazar a Moritán.

“A mí me llegó una versión de una persona muy cercana a la familia y me dijo que, después de esta foto y después de lo que empezaron a decir algunos medios, Moritán le pidió explicaciones a Pampita. Se habría generado una tensa conversación”, señaló el periodista. Y agregó: “A mí me aseguran que esto terminó en una discusión. Sería bueno que desmientan si no es verdad. Que digan si hay una crisis de pareja en relación con esto que pasó”.

La fotografía de Pampita Ardohain y Roberto García Moritán que alimentó los rumores de una crisis

En ese marco, la panelista Débora D´Amato interrumpió la conversación y agregó: “Si este hombre, con quien se acaba de casar y acaba de tener una criatura, pide explicaciones por una foto Pampita tiene que de verdad replantearse la relación que tiene con este tipo. Está agarrando algo, ¡pobre mujer!”.

No es la primera vez que Pampita tuvo que desmentir rumores de crisis con su pareja. En septiembre pasado, también se viralizó una fotografía que generó polémica. En esa ocasión, se había visto a la conductora sin su anillo de casada y, tras el surgimiento de las versiones, tuvo que salir a aclarar la situación en su programa Pampita online (Net TV).

Mientras le mostraba a los espectadores el outfit elegido, se refirió al tema y clarificó: “Les muestro este anillo, es gigante. Todavía no me anda el de compromiso y el de casada, no me terminé de deshinchar”.

Pampita enfrentó los rumores de una crisis con el empresario gastronómico en septiembre pasado y aclaró la situación en vivo

Tras la aclaración, agregó entre risas: “¿Qué quieren que les diga? Pero estoy fantástica con mi marido, por si andan preguntando. Porque después preguntan”.

El explosivo cruce virtual entre Roberto García Moritán y Malena Pichot

El viernes pasado, el empresario gastronómico tuvo una acalorada discusión con Malena Pichot luego de que la actriz saliera a cruzarlo en redes y lo acusara de casarse con Pampita por interés. Todo comenzó cuando la guionista salió a defender en Twitter a Ofelia Fernández tras una entrevista en la que el legislador de Juntos por el Cambio cuestionó que Ofelia no tuviera otra experiencia laboral antes de ser electa legisladora.

En ese marco, Pichot se metió en la polémica y apuntó contra la vida privada de García Moritán. En su posteo, hizo referencia a la fama de Ardohain para rebajar al legislador: “El chabón se casó y tuvo un hijo para hacerse conocido, y tiene el tupé de hablar de Ofelia. Me desmayo”, lanzó en la red social.

La chicana de Malena Pichot y la respuesta de Roberto García Moritán

A partir de ahí, el empresario incluyó el tema del feminismo en la discusión y lo mencionó para hacerle una crítica a la humorista. “Se volvió todo tan ridículo en este país, que una ‘feminista’ me acusa de casarme para ser conocido. Malena cree que la mejor forma de empoderar a las mujeres es rebajar y demonizar a los hombres. Justo no hay un Ministerio que repudie sus dichos”, sostuvo en referencia al Ministerio de mujeres, género y diversidad, que trabaja en políticas que protejan y defiendan de las violencias a las mujeres y diversidades, así como en proyectos para una sociedad más inclusiva.