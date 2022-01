El cumpleaños “a lo Barbie” de Cande Ruggeri: las mejores fotos del festejo

No es un número más. Sin dudas, los 30 años ameritan un festejo especial. Por eso, la influencer Cande Ruggeri decidió realizar una celebración única. Inspirada en la muñeca Barbie, la diseñadora de moda festejó con sus amigos más íntimos y compartió las imágenes de los mejores momentos en su cuenta de Instagram.

“Soy muy feliz. Cumplí años rodeada de amor. Llegaron los 30 y me pone feliz el camino que hice hasta ahora, mis amigos que son incondicionales. La familia que tengo, que me dio valores del carajo; mi novio, que es el mejor compañero del mundo; mi trabajo, que me hace muy muy feliz. Les juro que si hacen las cosas bien, con amor y dedicación todo llega”, escribió Ruggeri en una de sus tres publicaciones alusivas al emblemático aniversario.

El posteo tuvo 78 comentarios, entre los cuales se destacan los de Sofía Macaggi (”Feliz cumple bebi”), Lizardo Ponce, Flor Jazmín Peña, Sofía “Jujuy” Jiménez, Axel y Adabel Guerrero.

En 2021, Cande fue semifinalista del certamen La Academia de Showmatch (eltrece), donde perdió contra su expareja “Cachete” Sierra. A lo largo de la competencia, ambos protagonizaron un tenso cruce. Luego de que el conductor Marcelo Tinelli calificara la relación de un modo que a Ruggeri no le gustó, la diseñadora saltó y le aclaró: “No fue mi exnovio, fue mi ‘ex algo’. Salimos un tiempo y yo estaba muy enganchada”.

Presente en la escena, Cachete intervino y dio su punto de vista del tema: “Tuvimos una relación que en mi parecer fue hermosa, y que después no siguió por muchas cosas”, tras lo cual ella retrucó de manera muy picante: “Porque te pusiste de novio”. Visiblemente molesto, el participante le respondió con la misma moneda: “Vos también te pusiste de novia, y con alguien que conozco mucho. Pero bueno, cada uno tomó su decisión y yo la recuerdo de la mejor manera”.

Hija del exfutbolista Oscar Ruggeri, la empresaria recibió en más de una ocasión la visita del campeón del mundo con la selección argentina en México 86′ en el estudio del programa. Orgulloso padre, el carismático exjugador no se privó de elogios públicos a una de sus tres hijas. Cuando a “Cale” le tocó interpretar a Shakira, el “Cabezón” le dedicó un tierno mensaje en sus redes sociales: “Orgulloso de vos @caleruggeri, te mereces todo lo mejor! Vamos x mas!!”.