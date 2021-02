Por el Mundo: junto a Flor Peña y Lizy Tagliani, Marley habló sobre la posibilidad de volver a ser padre

Este domingo, en una nueva edición de Por el Mundo en casa, Marley recorrió la costa argentina junto a Lizy Tagliani y Florencia Peña. El trío no solo visitó distintas localidades, como Mar del Plata, Cariló y Pinamar, sino que también se divirtió a lo grande entre bromas y bloopers.

Durante el transcurso del programa, además de compartir con el público el reencuentro entre Mirko y Felipe, el hijo de Peña, el conductor reveló si está listo para volver a ser padre.

“Sabemos que estás con tu hijo, Felipe”, le dijo Marley a Florencia ni bien se encontraron por las calles de Pinamar. “Sí, pero no te quiere ver. Le dije: ‘¿vamos a ver a Marley?’, y me respondió que no”, le contó ella.

Poco a poco, la charla fue derivando en la posibilidad de que el conductor de Minuto para ganar tenga otro niño para que pueda jugar con Mirko. “No se si quiere otro ¿Vos querés otro?”, le consultó Peña. “Lo estoy pensando. Es mucho más trabajo de lo que yo me imaginaba, pero bueno...”, respondió él.

“No es lo que esperábamos, ¿no?”, retrucó Flor entre risas. “Si no fuese por los seguidores...”, acotó Tagliani haciendo referencia a las más de 5 millones de personas que siguen al pequeño en Instagram.

El reencuentro entre Mirko y Felipe

Hace unos meses, en una entrevista, Florencia Peña confesó que el menor de sus hijos no se lleva bien con el pequeño de Marley. “Nace Mirko, nace Felipe, los juntamos... ¡Pero se odian! Todos son amigos, pero mi hijo con él no”, contó durante su visita a PH: Podemos Hablar. “Cuando le digo: ‘¿vamos a lo de Mirko?’, empieza a llorar. ‘No, a lo de Mirko no quiero’, me dice”.

Después de meses sin verse debido a la cuarentena, finalmente las cámaras de Por el Mundo registraron el reencuentro entre los dos pequeños de tres años. “Vamos a juntar a Felipe con Mirko a ver si se llevan bien hoy en día”, explicó el conductor del programa.

“Estoy cruzando los dedos porque hoy Felipe dijo: ‘¿dónde está Mirko?’. Es la primera vez que pregunta por él”, agregó esperanzada Peña. “Si lo logramos, va a ser la primera vez que aunque sea se saluden, porque hasta ahora se ignoran y se odian”, agregó.

Para alegría de sus padres, que son grandes amigos, esta vez los chicos tuvieron un encuentro armonioso. “Hola Mirko”, saludó Felipe. “Hola”, respondió él, que estaba más emocionado por el paseo que iban a dar que por la cita de juegos. “Quiero ir al tren de la alegría”, le pidió a su papá.

Una vez arriba del trencito, ambos se divirtieron con los personajes que los acompañaban y bailaron al ritmo de la música junto a sus papás, por momentos interactuando entre ellos y por otros, sin mirarse.

