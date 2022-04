Por qué el movimiento #FreeBritney fue clave para que la estrella del pop pueda volver a ser mamá

Britney Spears logró convertirse nuevamente en la protagonista de los titulares de noticias de todo el mundo al anunciar que será madre por tercera vez. Esto no se debe simplemente a su estatus de celebridad sino a que, detrás de este embarazo, hay una larga historia de sufrimiento, superación y arduas batallas ganadas. Tras años atrapada en una tutela legal abusiva, la princesa del pop alcanzó la tan deseada libertad y, uno de sus primeros triunfos fue poder formar una familia con su actual pareja. A pesar de que ella es el personaje principal en esta historia, este logro solo pudo ser posible gracias a sus fans y al movimiento popularizado bajo el hashtag “Free Britney”.

El 23 de junio del 2021 es una fecha recordada por todos los fans del pop ya que, en ese día, Britney habló por primera vez en mucho tiempo. Sin filtros, sin edición y sin control, se sentó cara a cara con una jueza y relató con detalles las dolorosas experiencias que se vio obligada a atravesar a partir del 2008, año en el que su padre tomó control tanto de su vida como de sus bienes económicos.

Para entender mejor la importancia de dicha audiencia, es necesario conocer todo lo que sucedió antes de ese día. Britney Spears fue (y es) una de las celebridades más destacadas no solo de Estados Unidos sino del mundo. La fama y el éxito -los cuales acuñó cuando era apenas una adolescente- le trajeron un sinfín de privilegios y le aseguraron un nivel alto de bienestar. Pero, con el paso del tiempo, la vida que parecía un sueño hecho realidad se convirtió lentamente en una pesadilla.

Britney Spears y Justin Timberlake supieron ser la pareja más codiciada de la prensa entre 1998 y 2002

Los medios y la audiencia la ubicaron en un pedestal tan alto que, inevitablemente, fue derribada. Y su caída no solo fue estrepitosa, sino que fue registrada por un batallón de cámaras. Luego de un mediático noviazgo con Justin Timberlake que terminó de manera abrupta, un casamiento organizado a las apuradas con uno de sus bailarines, rumores crecientes de adicción y varios viajes a rehabilitación, sucedió la famosa crisis del 2007.

Las imágenes de Britney rapada con un paraguas en mano recorrieron el mundo y, hasta el día de hoy, es utilizada como meme, funda de celular, cuadro y hasta hay personas que la llevan tatuada en la piel. Aunque desde afuera parecía que había tocado fondo, todo estaba a punto de empeorar. Al año siguiente quedó bajo la tutela legal de su padre, Jamie Spears, y ahí es cuando comenzó el verdadero terror.

Britney dejó de protagonizar escándalos públicos y, a través de sus redes sociales, parecía que todo iba de maravilla. Además, nunca mostró que algo estuviera mal de manera pública y, de acuerdo a lo que su familia expresó en diversas entrevistas, nunca habían estado mejor.

Pero la fachada de la vida perfecta no logró engañar a todos y muchos fans comenzaron a sospechar que algo no estaba bien. Así, comenzaron a analizar con detalle los posteos a las redes sociales y hasta estaban seguros de que su ídola intentaba pedir ayuda de manera subliminal con las fotos que subía.

Los fans estaban seguros de que Britney Spears pedía ayuda a través de sus posteos de Instagram

Finalmente, el 23 de junio del 2021 todas las sospechas fueron confirmadas. Por primera vez, Britney se sentó frente a una jueza y narró en primera persona todo lo que vivió. Acusó a su familia de usarla por su dinero, de administrarle fuertes drogas si no obedecía, de amenazarla con no dejarla vez a sus hijos y de inventar historias sobre ella para la prensa con el fin de desacreditarla. Llegó a tratarlos de criminales y de aseverar que debían estar todos presos.

Britney Spears apuntó contra su papá y, asimismo, aseguró que toda su familia estuvo involucrada en los abusos que vivió

Dentro de su descargo, que se extendió durante 39 minutos, apuntó contra sus tutores legales por no permitirle tener un hijo junto a Sam Asghari, su pareja. A partir de ese día, se desató una acalorada batalla legal que, por primera vez, se hacía con las puertas abiertas al público. Todos los abusos que sufrió y los enredos burocráticos que utilizaron para dificultarle la liberación quedaron expuestos a la audiencia y el mundo entero se puso de su lado. Ante esto, la jueza a cargo del caso determinó el fin de la tutela. Meses después, Britney sorprendió al mundo entero al anunciar que logró cumplir su sueño y que está en la dulce espera de su tercer hijo.

Pero... ¿Cuál fue el rol de sus fans en este largo suceso? Cuando Spears era aún considerada una celebridad caída en desgracia que, a duras penas, había logrado salir de la adicción fueron ellos los que notaron que algo andaba mal. En el 2009, nació el movimiento #FreeBritney, desde donde comenzaron a promover la importancia de devolverle su propia voz a la artista.

Luego de que se constituyeran como una organización legal, intentaron apelar para reemplazar a sus tutores y así poder devolverle el control de su vida. Organizaron múltiples marchas y concentraciones para reclamar justicia. Una de ellas fue en las puertas de la histórica audiencia, durante la que transmitieron en vivo todo lo que sucedía dentro de la corte.

El movimiento Free Britney se involucró en la lucha por el fin de la tutela de Britney Spears

Hoy en día, defender a Britney Spears no solo es aceptable sino que es esperado. Es poco común encontrar personas que, todavía, la consideren la culpable de su propia situación. Sin embargo, no siempre fue así y hubo un largo período de tiempo en el que estaba iluminada bajo una luz negativa. La tildaron de mala madre, la culparon por sus adicciones y la acusaron de “loca” por sus crisis psicológicas. El movimiento Free Britney estuvo para defenderla para hablar sobre sus derechos incluso ahí, cuando no estaba bien visto. Ella lo sabe y, es por eso, que fue a los primeros a quienes les agradeció cuando pudo recobrar las riendas de su vida.