De Sandra Bullock a Brad Pitt, diez famosos acosados por sus fans

Ser famoso suele ser muy tentador (¡y el sueño de muchos!) sin embargo, detrás de la fama, las cámaras, las alfombras rojas y los flashes hay un lado B que no es tan atractivo: la persecusión constante de los fanáticos y el hecho de que todo el mundo esté al tanto de tus movimientos gracias a las guardias de los paparazzis u, hoy en día, a las redes sociales.

Ahora bien, es cierto que todos tuvimos algún ídolo en algún momento de nuestras vidas a quien hubiéramos deseado cruzarnos para expresarle nuestro amor y admiración. Pero, ¿qué pasa cuando ese fanatismo se transforma en obsesión? En el último tiempo, el caso del intruso que se metió en la casa de Araceli González o de la mujer que exigía hablar con Benjamín Rojas y destruyó el local de pastelería de su mujer en La Plata trajeron a las primeras planas la figura del acosador o stalker.

En Hollywood, es extenso el historial de estrellas que, al igual que cualquier escena de una película de terror, han sufrido en carne propia el acoso de sus fans, e incluye situaciones límite como el tristemente célebre asesinato de John Lennon a manos de Mark David Chapman en 1980 y el atentado en el que resultó gravemente herido el presidente Ronald Reagan a manos de John Hinckley Jr, en 1981, quien afirmó que la única motivación tras el intento de magnicidio fue impresionar a Jodie Foster. Afortunadamente sin llegar a esos extremos, estos diez artistas han hecho públicos los momentos difíciles que vivieron debido a seguidores devenidos stalkers.

Sandra Bullock

Sandra Bullock tuvo que encerrarse en un armario cuando un seguidor ingresó a su casa de Los Ángeles VALERIE MACON - AFP

Como si se tratara de una de sus películas, en 2015 Sandra Bullock sufrió uno de los momentos más aterradores de su vida. La actriz estaba en su casa de Los Ángeles cuando de repente escuchó un ruido extraño. “Pensé que era una corriente de aire, pero entonces vi a un hombre”, confesó mientras se encerraba en el placard de su habitación para llamar a la policía. “Estoy escondida en el armario. Tengo una puerta blindada”, dijo la intérprete asustada, pidiendo auxilio, en una llamada al 911 que se hizo pública. Bullock tenía razón: un hombre llamado Joshua James Corbett había logrado entrar en su residencia con un arma, una carta en la que le declaraba su amor y varias revistas que tenían a la estrella en la portada. Afortunadamente, los agentes de seguridad llegaron antes de que éste la encontraran y lo detuvieron.

Beyoncé

Su acosador insistía con que la cantante era una usurpadora y había matado a la verdadera Beyoncé COLUMBIA RECORDS

Beyoncé fue acosada durante casi cuatro años por un hombre que la acusaba de ser una impostora. Al parecer, Bassey Essien creía que la verdadera cantante había muerto tiempo atrás y, en una variación de la teoría conspirativa que aún sigue recorriendo Internet sobre Paul McCartney, ella no sólo era la culpable de su muerte sino que la había asesinado para ocupar su lugar. Así fue como desde 2009 hasta 2013 este británico no paró de mandarle cartas amenazantes y libros religiosos; lo cual provocó el temor de la artista pop quién terminó pidiendo y consiguiendo de a la Justicia de su país una orden de restricción para protegerse de él.

Steven Spielberg

Afortunadamente, el director no se encontraba en su domicilio cuando un intruso ingresó con intenciones de abusar de él delante de su familia Charles Sykes - Invision

En 1998, Jonathan Norman intentó entrar en la casa de Steven Spielberg mientras éste se encontraba en el exterior rodando su film Rescatando al Soldado Ryan. En el momento del arresto, el hombre, de 31 años llevaba encima esposas, cinta aislante, cloroformo, tenazas para los pezones y un cúter. ¿Su objetivo? “Violar al famoso director delante de su esposa y sus hijos”, según declaró en el juicio que lo condenó a 25 años de prisión. “Si Jonathan Norman realmente me hubiera enfrentado, en el fondo de mi corazón creo que me habrían violado, mutilado o asesinado”, confesó Spielberg aterrado.

Catherine Zeta Jones

Catherine Zeta-Jones fue amenazada de muerte por una seguidora que estaba obsesionada con su marido, Michael Douglas Rich Fury - Getty Images North America

En este caso, la acosadora no estaba obsesionada con ella sino con su marido, Michael Douglas. En 2003, Catherine Zeta Jones comenzó a recibir amenazas por parte de Dawnette Knight, una mujer que creía que el único impedimento para vivir un romance con el actor era la existencia de su esposa galesa. Si bien el acoso duró alrededor de seis meses, el detonante ocurrió cuando la pareja de intérpretes (casada desde hace 20 años) recibió una carta que amenazaba con “cortar a Jones en pedazos y alimentar con ellos a su perro”. Knight pidió perdón y la Justicia la condenó a tres años de cárcel. “Me ha afectado la manera en la que vivo mi vida, lo que has hecho estará conmigo el resto de mi existencia”, confesó la protagonista de El zorro en una carta que se leyó en el juicio.

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez tuvo viviendo en su casa de huésped a un desconocido durante seis días the-new-york-times-12354 - NYTNS

Sin saberlo, Jennifer Lopez tuvo en su casa de Los Hamptons a un intruso. Durante seis noches, John Dubis estuvo viviendo en la casa de huésped de la mansión de verano de la cantante y actriz sin que nadie del entorno de Lopez se diera cuenta. Desde allí, espiaba cada movimiento de la diva del Bronx y alimentaba aún más su obsesión hacia ella. Cuando este hombre de 49 años fue descubierto, le dijo a la policía que él era el marido de la cantante y el padre de sus hijos. Fue detenido y obligado por la Justicia a someterse a tratamiento psicológico.

Brad Pitt

La fanática de Brad Pitt no sólo logró meterse en su residencia sino que se vistió con ropa del actor y durmió en su cama durante horas GROSBY GROUP

Brad Pitt es el hombre más hermoso del planeta, acostumbrado a la admiración y el amor de sus millones de fanáticas, que quieren saberlo todo de él desde los comienzos de su carrera. Justamente, a fines de los 90, una adolescente llamada Athena Rolando comenzó a mandarle cartas, no sólo expresándole su amor y admiración sino también sus intenciones de ser actriz. Un día, mientras Pitt se encontraba rodando un nuevo film en Europa, Rolando (que solía merodear la casa del galán en Los Ángeles) encontró una ventana abierta y decidió redoblar la apuesta. Según el informe policial, la joven pasó diez horas recorriendo la residencia y hurgando entre las pertenencias del actor hasta que fue descubierta por una empleada doméstica, quien la encontró acostada en la cama de Pitt vestida con ropa de su ídolo. “Me la puse porque tenía frío”, contestó la intrusa cuando fue interrogada por la policía. Rolando llevaba consigo un libro de brujería, una muñeca atravesada con agujas y una carta para el actor en la que confesaba haberle hecho un maleficio años atrás para separarlo de su entonces pareja, Gwyneth Paltrow. La joven fue condenada a tres años de libertad condicional y tuvo que someterse a un tratamiento psicológico.

Britney Spears

Britney Spears no sólo fue acosada por un seguidor sino que éste terminó denunciándola cuando sus guardaespaldas lo apuntaron con un arma para defenderla Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic/Getty Images

Britney Spears no prestó atención en un principio al japonés Masahiko Shizawa, un fan como otros, que solía mandarle cartas, donde expresaba su gran admiración hacia la princesa del pop. Pero con el tiempo sus muestras de cariño se volvieron cada vez más obsesivas y violentas. “Te estoy persiguiendo”, decían los mensajes y las fotos que el japonés le enviaba a la cantante. Hasta llegó a mudarse de país a los Estados Unidos para estar más cerca de ella y espiar su hogar y el de su padre con frecuencia. Aterrada, Spears solicitó una orden de restricción para protegerse. Shizawa, argumentando que “todo había sido un malentendido cultural”, denunció a su vez a la intérprete de “Baby One More Time”, por ese entonces en la cima de su carrera, citando el hecho de que los guardaespaldas de Spears, por entonces en la cima de su fama, lo habrían apuntado con un arma de fuego para evitar que se acercara.

Madonna

Madonna mandó a prisión a un fanático obsesivo que quería casarse con ella

De la princesa saltamos a la reina del pop, quien también podría dar cátedra en la materia. Sin embargo, el de un hombre en particular quedó grabado para siempre en su memoria y la llevó a tener pesadillas durante casi ocho meses. En abril de 1995, Robert Dewey Hoskins, de 43 años, logró burlar la seguridad de la casa de Madonna y entró a su residencia. Si bien la artista no se encontraba en su domicilio sí estaba su manager, quien se topó con el acosador y recibió un mensaje escalofriante: juró que “rebanaría la garganta de Madonna de oreja a oreja” si no se casaba con él esa misma tarde. Si bien un guardaespaldas llegó a tiempo y logró sacarlo del lugar, este mismo hecho volvió a repetirse semanas después, aunque el desenlace fue otro: Hoskins terminó con un disparo y encarcelado. A pesar de haber sido condenado a 10 años de prisión, su actitud desafiante siguió durante el juicio, no sacándole los ojos de encima a la cantante mientras tarareaba sus canciones. “Me siento increíblemente trastornada por el hecho de que el hombre que me ha amenazado de muerte repetidamente esté sentado al otro de lado de la habitación”, confesó la artista. Tras cumplir su sentencia, Hoskins fue internado en una clínica psiquiátrica aunque rápidamente se las ingenió para escaparse del lugar. Si bien esta vez no intento acercarse a la compositora de “Like a Virgin”, sí lo hizo a otra famosa: la actriz Halle Berry, a quien también amenazó de muerte.

Justin Bieber

En 2012, y desde la cárcel, tramaron secuestrar a Justin Bieber porque el canadiense no contestaba los mails de su seguidor AP

Su caso es, quizá, uno de los más escalofriantes, ya que involucra a un convicto que, desde el interior de la cárcel, planeó secuestrarlo y torturarlo debido a que el canadiense no contestaba sus correos electrónicos. Fue así como Dana Martin -que cumplía cadena perpetua por violación y asesinato- se alió con otro ex recluso y su sobrino y puso su plan en marcha: secuestrar a Justin Bieber después de un concierto en Nueva York en noviembre de 2012. Afortunadamente, Mark Staake y Tanner Ruane fueron arrestados antes de poder poner en marcha sus planes criminales.

Alec Baldwin

Alec Baldwin sufrió el desmedido acoso de una compañera de trabajo que quería salir con él

El actor -que en el último tiempo estuvo en boca de todos por haber protagonizado un accidente en un set de filmación que terminó en la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins- confesó haber vivido un extraño episodio pero no con una fanática sino con una colega: la actriz Genevieve Sabourin. Ambos se conocieron en el rodaje de una película pero al terminar las grabaciones la mujer se obsesionó con él y se encargó de divulgar que ambos tenían una relación amorosa. Sus intenciones no sólo quedaron en palabras, e-mails y llamadas sino que Sabourin comenzó a perseguirlo a diario presentándose en cada evento o lugar que frecuentaba Alec Baldwin.