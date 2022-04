Finalmente, Britney Spears va a escribir su propia versión sobre la controversial tutela de su padre: ¿cuánto le pagarán?

Britney Spears se cansó del silencio. Luego de que lo rompiera vía Zoom en medio de su pedido para que cesara la tutela que ejercía su padre sobre ella ante los magistrados, ahora lo hará a través de un libro. Según trascendió, la exprincesa del pop firmó un contrato por 15 millones de dólares para editar un libro en el que planea contar todo sobre la famosa tutela “de culto” de Jamie Spears y también ahondar en la actitud de su familia, quien podía hablar de lo que sucedía al tiempo de que ella “no podía comprar ni un café”.

La cantante anunció que está en plena producción de este material escrito a través de una extensa publicación en su cuenta de Instagram [que luego borró]. Para ella escribir es un proceso de sanación y terapéutico. El anuncio llega más de un mes después de que Page Six informara que Spears estaba trabajando en un libro de memorias. Ahora llega la confirmación oficial. “Quiero abordar mi publicación reciente que subtitula mi pasado... según tengo entendido, para la mayoría es confuso... ¿por qué ahora? Bueno, estoy escribiendo un libro en este momento y, como en realidad es de sanación y terapéutico... también es difícil traer a colación eventos pasados de mi vida... ¡Nunca he podido expresarme abiertamente!”, comentó la cantante.

“El tiempo lo es todo (...) ¡Quería que la gente sepa que me importa! Y lo siento mucho. Mi madre y mi hermana hicieron el ‘enfoque intelectual’ con indulgencia al escribir sus propios libros, ¡ya que yo ni siquiera podía tomar una taza de café o manejar mi auto! No soy el tipo de persona que saca a colación conversaciones incómodas porque simplemente no es respetuoso... pero vamos ¡vamos a hablar de eso!”, sumó en su publicación de Instagram.

Spears, además, comparó al equipo que dirigía su tutela, incluido su padre, Jamie Spears, quien estaba al frente de todo, con un “culto”. “A medida que crecía, los poderes de mi tutela eran literalmente increíbles... ¡Ahora veo la codicia y la envidia de los hombres y el daño que pueden hacer las personas con poder!”, sentenció.

Britney Spears Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic/Getty Images

También contó varios incidentes que la dejaron sintiéndose impotente, incluido un viaje a un supermercado durante la pandemia. Britney condujo una hora hasta la tienda, pero su padre y “una mujer” le indicaron que permaneciera dentro del auto. “Cuando estaba en Luisiana durante la Covid-19 fui a Target a recoger cosas a la tienda. Cuando finalmente llegué allí, una señora y mi padre me dijeron que no podía salir del auto. Mi seguridad salió del auto y ¡esperé! Cientos de niños y adultos entrando, nunca me he sentido más mínima en mi vida. ¡Claro que ahora dicen que nunca hicieron eso porque se les olvidó!”, detalló.

El prometido de Britney, Sam Asghari, demostró su apoyo y comentó la publicación. “Voy a comprar la primera copia”, lanzó junto con un emoji de manos, llamas y corazón de elogio.

Page Six informó en febrero pasado que Spears había hecho un acuerdo histórico con la editorial Simon & Schuster para sus memorias, que retratarían su vida, carrera y familia. Se llegó a un acuerdo después de que varias editoriales participaran en una guerra de ofertas por el libro. Una fuente le dijo al sitio que “el acuerdo es uno de los más grandes de todos los tiempos, detrás de los Obama”.

Britney había dado pistas en enero cuando publicó una foto de una máquina de escribir junto a una pila de rosas rosas. “¿Debo comenzar desde el principio?”, subtituló la imagen en tonos sepia. La noticia del trato llega después del lanzamiento de una controvertida memoria publicada por la hermana menor de Britney, Jamie Lynn Spears, Things I Should Have Said, que contiene afirmaciones impactantes sobre la cantante.

Jamie Lynn dijo, entre otras cosas, que su hermana mayor una vez los encerró a ambos en una habitación con un cuchillo en la mano y describió su comportamiento en un momento como “errático, paranoico y en espiral”. Britney negó categóricamente la historia del cuchillo y tomó represalias llamando a su hermana una “escoria” por decir “mentiras locas” sobre ella.

Durante la semana del lanzamiento del libro, el abogado de Britney envió a Jamie Lynn un cese sobre las “afirmaciones engañosas o escandalosas” en el libro.

En tanto, la madre de Britney, Lynne, también ha publicado tres libros, que incluyen las memorias Through the Storm: A Real Story of Fame and Family in a Tabloid World. Sus otros dos libros fueron coescritos por Britney: Heart to Heart de Britney Spears y la novela A Mother’s Gift. El libro de Jamie Lynn se publicó solo unos meses después de que Britney finalmente fuera liberada de su controvertida tutela después de 13 años.