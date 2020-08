Por streaming: Lit Killah y Ecko, en la tercera edición del Movistar Fristyle

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de agosto de 2020 • 00:18

Después del éxito rotundo de las dos primeras ediciones del Movistar Fristyle, la marca renovó su apuesta y presentó la tercera, de la mano de dos grandes referentes del género urbano de Argentina: Lit Killah y Ecko. El encuentro se realizó vía streaming en Youtube, Facebook y Twitter de Movistar Argentina, con más de cuatrocientas sesenta mil personas que lo vieron en vivo. Al igual que los anteriores, fue moderado por El Misio.

En el mundo del Fristyle, El Misio no es cualquier nombre. Su carrera despegó en 2007, cuando ganó el primer lugar en la batalla "Rock and Pop". Después, sostuvo los laureles ganando durante tres años consecutivos las batallas de gallos de Red Bull. Desde el comienzo de este ciclo de transmisiones en directo, él se ha encargado no sólo de entretener y dar agilidad a los encuentros, sino también de permitirle a los seguidores de la escena aprender más, mucho más, sobre sus referentes. Uno de los momentos más divertidos y esperados de lo noche fue, de hecho, el momento del ping pong.

En esta ocasión pudimos aprender que ni Ecko ni Lit Killah son capaces de elegir entre Messi y Maradona: a Ecko el futbol ya no le interesa y a Lit Killah jamás le interesó. "Dicen que Messi mete algunas buenas jugadas", bromeó. Ambos coincidieron en otras cosas como, por ejemplo, en preferir "toda la vida" el Whatsapp por sobre las conversaciones telefónicas, Instagram sobre cualquier otra red social y encargarse ellos mismos de retocar las fotos de sus redes con apps externas. "No tunear la foto hoy es de abuelo", aseguró Lit Killah. Las coincidencias no terminan ahí. Entre fiestas multitudinarias y reuniones íntimas con amigos, los dos eligieron "el ranchaje" y entre ser taxista o colectivero bromeraron con "ser uber o remis", "los taxistas tienen el corazón ortiva", aseguró Lit Killah.

El momento sorpresa, fue cuando ambos artistas confesaron que les gustaría volver al Freestyle Profesional, y que los dos estarían dispuestos a hacerlo en un mismo equipo. Y también cuando El Misio les propuso a los protagonistas que cantaran una parte del tema "MASOME" el nuevo single de Naiky Unic en el participaron Ecko, Lalo Ebratt, Brray & Lit Killah y fue lanzado el pasado 31 de julio. Ambos accedieron muy divertidos, rapeando su parte del tema, pero de a uno a la vez.

En la era del #QuedateEnCasa hubo momentos de nostalgia. "No veo la hora de que digan que ya nadie tiene coronavirus y podamos volver a hacer shows en vivo", suspiró Lit Killah. "¿Sabés lo que va a ser eso?", fantaseó Ecko antes de, finalmente, entregarse a los suyo, abriendo la primera ronda de Freestyle inspirada en las palabras que eligieron los seguidores del evento. Ágiles, sagaces y ocurrentes, la dupla demostró por qué son hoy parte de movida internacional de freestyle y aprovecharon para recordar su primera presentación en España en 2019, con un vuelo escala en Roma. "Qué flash nosotros dos ahí en el Vaticano, durmiendo a la gente que no hablaba nuestro idioma", rememoraron. Luego, hubo tiempo para más juegos y rimas, antes de finalmente despedirse.

El encuentro, que ahora está disponible online, volvió a confirmar lo acertado de Movistar a la hora de apostar a este subgénero urbano y a brindar entretenimiento virtual en un momento en el que la circulación por las calles y las reuniones entre personas representan una amenaza. De este modo, la marca continúa acercándole a al público las mejores propuestas de entretenimiento Recordemos que en las ediciones anteriores participaron DToke y Dani, Roma y NTC y Trueno y Papo.

