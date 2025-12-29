La conductora Mirtha Legrand pidió este fin de semana disculpas públicas a Alejandro Fantino al inicio de su tradicional programa televisivo. La figura de eltrece leyó un comunicado oficial para retractarse por los hechos de 2018 que “afectaron el honor del periodista”. Esta declaración surge en un contexto de cierre de año y busca dar respuesta a una situación que derivó en instancias legales por perjuicios laborales.

Qué habían dicho en el programa de Mirtha Legrand sobre Alejandro Fantino

Durante una emisión de marzo de 2018, la modelo Natacha Jaitt participó como invitada en el programa de la diva. En aquel almuerzo, la mujer realizó declaraciones sobre una investigación por abusos de menores en el ámbito del fútbol profesional. Jaitt vinculó de forma indirecta a diversos trabajadores de prensa con delitos de pedofilia y sus descripciones señalaron directamente la figura de Fantino. Los otros comensales presentes en la mesa fueron Guillermo Coppola, Gustavo Grabia y Mercedes Ninci.

El pedido de disculpas de Mirtha tras la difusión de sus declaraciones

La invitada evitó mencionar el nombre del conductor de forma explícita, pero aportó detalles que el público y el periodismo asociaron con su identidad. El clima en el estudio de StoryLab fue de tensión frente a los dichos de la modelo. Legrand reconoció recientemente que aquel episodio resultó un comentario fuera de lugar. La conductora admitió que sus palabras y el espacio brindado afectaron el prestigio de la familia del comunicador.

Qué dijo Alejandro Fantino sobre el episodio

Por aquel entonces, Alejandro Fantino utilizó su espacio en el programa Animales Sueltos para responder a las acusaciones poco después del hecho. El periodista calificó la situación como una mancha venenosa difícil de quitar. Él negó cualquier vínculo con los delitos mencionados y atribuyó el episodio a una operación política y mediática en su contra. El conductor manifestó una profunda desilusión personal respecto a la figura de Legrand.

Su enojo se centró también en la producción del ciclo. El periodista diferenció el respeto que sentía por la conductora de su opinión sobre su nieto, Nacho Viale. Fantino expresó su voluntad de encontrar a los responsables intelectuales detrás de las declaraciones de Jaitt.

El fundador de Neura afirmó que prefirió “elevarse por encima de los dichos de la modelo” para enfocarse en quién armó la estructura de esa denuncia televisiva. El impacto de la emisión caló hondo en su círculo íntimo y en su reputación profesional durante aquel período.

El pedido de disculpas de Nacho Viale y la responsabilidad de la producción

Pocos días después del escándalo de 2018, el productor Nacho Viale brindó declaraciones en el ciclo de Jorge Lanata por Radio Mitre. El responsable del programa asumió la carga por la elección de los invitados. Viale aclaró que ni la conductora ni la producción compartían las acusaciones de Jaitt. El productor admitió un error en el armado del envío y sintió que la Chiqui resultó avasallada por la dinámica de los testimonios de aquella jornada.

Viale extendió su pedido de perdón a todas las personas que la modelo nombró o sugirió durante la charla. Él desligó a su abuela de una intención de dañar y se hizo cargo de la organización del contenido. La producción de La noche de Mirtha enfrentó críticas por el tratamiento de un tema de extrema sensibilidad. El equipo de trabajo reconoció fallas en los filtros de seguridad informativa para un programa en vivo de gran alcance.

La situación derivó en una demanda civil y comercial que Alejandro Fantino inició contra la producción y la conductora. El periodista Gustavo Grabia aportó detalles sobre esta causa en el ciclo Desayuno Americano. Según el cronista, el conductor perdió un contrato laboral de relevancia internacional como consecuencia directa del escándalo mediático. La justicia analizó si la producción incentivó los dichos de Jaitt para obtener mayores cifras de audiencia.

