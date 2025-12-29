Rocío Robles compartió unas románticas postales con Adrián Suar: “Un feliz cumple gitano”

Tras el blanqueo de romance por parte de Adrián Suar, su pareja, Rocío Robles, en su cuenta de Instagram, subió una publicación con muchas imágenes de la travesía de ambos por Italia y también mostró por primera vez el incipiente amor que están viviendo.

Luego de mantener el idilio en secreto, sin hacer ninguna aparición pública en los medios ni en las redes, Suar confirmó la unión amorosa con la periodista deportiva nacida en Rosario. Tras ello, durante la jornada dominical, Robles armó un carrete de fotos que tituló “Un feliz cumple gitano” en relación a su natalicio número 33.

El posteo romántico de Rocío Robles

La postal de portada va de la mano con la presentación del posteo: un plato decorado con la leyenda “feliz cumpleaños” y una pequeña porción de torta con una vela en su centro. Lo que siguió fue un racconto del viaje que incluyó visitas a distintos restaurantes, puntos turísticos y fotos de la pareja con un foco distinto, descontracturado, sin acudir a la instantánea común de estar abrazados con el fondo de un paisaje.

Rocío Robles publicó las primeras fotos de su romance con Adrián Suar

Suar y Robles alimentaron la relación con encuentros discretos por distintos locales gastronómicos de la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de que algunos programas de espectáculos detectaron el inicio del romance, ninguno de los protagonistas, antes del viaje a Europa, había confirmado las versiones.

De la mano, en un restaurante, Suar y Robles confirmaron su relación

De esta manera, el periplo por Italia confirmó lo que se venía rumoreando y fue, en primer lugar, Suar con una foto en el Coliseo de Roma, y ahora Robles con un posteo más personalizado, los que dieron luz verde para hablar sobre el incipiente romance.

La foto artística de Suar con Robles en Italia

El itinerario de las dos celebridades incluyó la visita a la ciudad de Florencia, donde observaron la Galería de la Academia de Florencia para disfrutar del David, de Miguel Ángel. En torno al arte, también asistieron a la Galería de Víctor Manuel II en Milán.

Las diferentes postales que se tomaron en la Fontana de Trevi

Para finalizar, la pareja se dirigió a la Fontana de Trevi, donde apelaron a su costado más romántico para varias imágenes juntos, besándose y de esa forma darle un tinte más acaramelado a este noviazgo.

Quién es Rocío Robles

Rocío Robles nació en Rosario el 9 de diciembre de 1992. A lo largo de su carrera consolidó un camino ascendente con trabajos asociados a la cultura popular como la murga. En los medios irrumpió tras ser distinguida como Segunda Princesa en el Carnaval de Rosario, logro que le permitió acceder a una formación profesional en el modelaje.

Tras participar en Miss Mundo Argentina 2014, su gran oportunidad en la televisión abierta llegó a través de Sábado Show (eltrece), donde resultó finalista del concurso “La argentina más linda”.

Rocío Robles, la nueva pareja de Adrián Suar

Sin embargo, su salto definitivo a la fama se produjo en ShowMatch, programa conducido por Marcelo Tinelli. Entre 2014 y 2017, integró el staff de bailarinas del ciclo, donde no solo destacó por su técnica, sino también por una historia de vida que generó una fuerte empatía.

En 2019 decidió instalarse en México, donde trabajó como modelo, conductora y actriz. Cuatro años más tarde emprendió la vuelta y le dio un volantazo a su carrera: se anotó para estudiar periodismo deportivo y, al poco tiempo, consiguió un lugar en el panel de F3 (ESPN).