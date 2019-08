Un portal de noticias americano asegura que gasta 7000 dólares por noche y está irreconocible Fuente: Archivo

Pasaron 15 años desde el final de una de las series más famosas de todos los tiempos, Friends, y para el actor que supo interpretar al carismático Chandler, las cosas no salieron del todo bien. Mathew Perry no actúa en cine desde 2009, mientras que en televisión sólo tuvo algunas participaciones en algunos programas.

En 2018, Perry estuvo internado por una perforación gastrointestinal y luego de ser dado de alta, se recluyó en un hotel de Nueva York.

De acuerdo con el portal Radar Online, el actor gasta unos US$ 7000 por noche y se la pasa en el bar, donde sus únicos compañeros son los bartenders.

"Casi nadie lo reconoce porque es un desastre comparado con lo que la gente recuerda. Se mantiene reservado y difícilmente deja su habitación hasta después del anochecer", afirma una de las fuentes.

Perry ya estuvo en tres ocasiones en rehabilitación debido a su alcoholismo, algo que todavía le causa problemas y preocupa a su entorno.

Matthew siempre fue abierto con respecto a sus adicciones, que se desencadenaron con el éxito de Friends (1994-2004). "Durante unos ocho meses estuve encantado de ser famoso. Hasta que me di cuenta de que la fama no iba a arreglar las cosas que no funcionaban. Creía que la popularidad me haría feliz, pero no fue así. Y me llevé una profunda decepción", afirmó en una entrevista.

Llegó a consumir un litro de vodka y 30 pastillas de Vicodin al día, lo que le provocó cambios rotundos en su peso que se incrementaba o decaía constantemente. "Soy una persona bastante reservada, pero estaba en un programa de televisión que veían 30 millones de personas. La gente lo sabía y era público lo que me estaba sucediendo", admitió.