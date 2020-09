"Alberto Fernández se ha puesto frente a la gran mentira de su promesa", consideró Nelson Castro Fuente: Archivo

Nelson Castro criticó en términos muy duros al presidente Alberto Fernández por haber "devaluado su palabra" y haberse convertido en alguien "que se contradice permanentemente", después de que se conocieran las nuevas medidas cambiarias del gobierno nacional.

En un duro editorial sobre el presente político, las mentiras y la división de la Argentina, Castro analizó que "la kirchnerización del presidente condena al país al fracaso", y remarcó: "Alberto Fernández había prometido llevarnos a un futuro mejor, y lo que viene haciendo es llevarnos al pasado".

Luego de recordar las declaraciones del actual mandatario cuando era candidato en 2019, según las cuales "el cepo para mi es una piedra en una puerta giratoria, la puerta para salir se traba, y para entrar se traba, es una salida bastante inconsistente", Castro se preguntó "qué proceso extraño le ocurre en su mente a las personas que acceden al poder para contradecir permanentemente lo que han dicho".

"Si esto lo hubiera dicho Cristina Fernández de Kirchner, que es una persona de conductas patológicas, una persona enferma, no me hubiera sorprendido. Sí me sorprende Alberto Fernández, que marca una decepción en alguien que se contradice permanentemente, y que nos expone a preguntarnos cuál es el verdadero, ¿el que dijo lo que dijo o este?", interrogó Nelson Castro, quien conduce el programa Alguien tiene que decirlo (Rivadavia) en reemplazo provisorio de Eduardo Feinmann.

"Alberto Fernández se ha puesto frente a la gran mentira de su promesa, ¿cuál fue su promesa? 'Aprendí de los errores del pasado y los voy a superar' o aquella frase de 'volvimos para ser mejores'. Hoy nos encontramos con que Alberto Fernández nos dice que aquello fue una mentira. He vuelto para restaurar lo malo, aquello que critiqué cuando no estaba en el poder. Es tremendo, la devaluación de la palabra en un abogado, en un profesor de la facultad de Derecho, la palabra tiene un valor muy importante, una palabra define un caso judicial", consideró el médico y periodista.

Las tres consecuencias de la mentira

"Nos exponemos claramente frente a la mentira de Alberto Fernández, que además tiene tres consecuencias. Primero, una consecuencia futura: la falta de valor de la palabra del presidente condena al país al fracaso; esta kirchnerización nos está marcando un rumbo con destino de Titanic en su camino hacia el iceberg", continuó Castro.

"El segundo punto, un presente de desánimo en mucha gente, más allá de los fanáticos, que la lleva a tener como objetivo irse de la Argentina. Y por último, consagra la división de la Argentina. Alberto Fernández, en este tiempo, ha reinstalado el concepto de la división. No hay futuro mejor frente a esto. Alberto Fernández había prometido llevarnos a un futuro mejor, y lo que viene haciendo es llevarnos al pasado. Y el pasado en la Argentina es sinónimo de fracaso. No porque lo diga yo sino porque lo enseña la historia de la argentina, que Alberto Fernández demuestra claramente no haber aprendido", finalizó.