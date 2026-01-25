Protagonizó una de las novelas más vistas de los 2000 y hoy luce irreconocible

Hacia finales de los 90´ y principios del 2000 en América Latina, la emisión de novelas regionales tuvo un boom y, al igual que muchas producciones argentinas que se enseñaron en el extranjero, acá también sucedió al revés. En 1999, la tira colombiana Me llaman Lolita tuvo un éxito arrasador y su protagonista, Carla Giraldo, ascendió a la fama de manera meteórica. En la actualidad y con 37 años, se volvió viral en las redes sociales por un posteo sobre esa ficción y expuso su cambio físico completo hasta verse irreconocible.

Más de dos décadas después de su salto a la fama, se rememoró el trabajo que le abrió las puertas al mundo del espectáculo. Con una foto de ella en tono sepia, se refrescó la memoria de muchos que se olvidaron de cómo era en la niñez, momento en el que fue catalogada como una de las más bonitas de Colombia.

La foto de Carla Giraldo como Lolita que causó melancolía en sus seguidores y expuso su aspecto de cuando era niña (Fuente: Instagram/@carlagiraldo)

La foto se desprendió de un posteo que hizo ella hace tres años, donde mencionó: “Esta es una foto de mis mejores recuerdos. Una niña de 11 años llena de sueños (...) Lolita es una niña muy tierna, muy pícara y superenamorada”. Rápidamente, en la sección de comentarios, decenas de seguidores plasmaron sus reacciones por su aspecto en ese entonces. “Guau, esa carita”; “Lolita desde pequeña”; “Lolita, qué recuerdos tan bellos, tremendo personaje” y “Por siempre, hermosísima”, fueron algunos mensajes al respecto.

Algunos de los comentarios que plasmaron los seguidores de Carla al ver su rostro d eniña (Fuente: Instagram/@carlagiraldo)

Interpretar ese personaje le valió un premio TV y Novelas a mejor actriz infantil y se convirtió en la revelación de la época. Su rostro empezó a ser conocido en Sudamérica y los espectadores clamaban por verla en otras ficciones.

Así luce hoy Carla Giraldo (Fuente: Instagram/@carlagiraldo)

También participó en otras novelas. Una de las más conocidas en la Argentina fue Cumbia Ninja, donde trabajó Brenda Asnicar. Asimismo, conformó el elenco de La Ruta Blanca, El Clon y Las Muñecas de la Mafia.

En la actualidad, la actriz se desempeña como conductora de televisión y modelo. En el año 2021 fue la ganadora de la tercera temporada del reality MasterChef Celebrity Colombia y su presencia en la televisión ganó más terreno en las nuevas generaciones, que comenzaron a consumir su contenido en las redes sociales.

Carla Giraldo ahora se dedica a la conducción televisiva y a protagonizar novelas (Fuente: Instagram/@carlagiraldo)

Específicamente en Instagram es donde a diario hace parte a los usuarios de su intimidad, con posteos de campañas de moda, algún anuncio de sus programas, como el reciente paso que dio en la conducción de La Casa de los Famosos.

En cuanto a su vida personal, es pareja del empresario Mauricio Fonnegra, con quien tuvo dos hijos: Adrián y Damián. Es abiertamente bisexual y logró un equilibrio entre la fama y la familia que demostró su capacidad y versatilidad para atender dos cuestiones que forman parte de su sostén diario: su profesión y los seres queridos.

Además de conductora y actriz, Carla Giraldo es modelo (Fuente: Instagram/@carlagiraldo)

Además del perfil mediático, en reiteradas oportunidades se la vio encarar iniciativas sociales y benéficas por el bien de su pueblo y las minorías en Colombia. Pese a que transitó diferentes vaivenes en su niñez y adolescencia, donde medió entre la popularidad y lo íntimo, supo sortear los conflictos y consolidarse como una modelo y actriz respetada.