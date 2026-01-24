Florencia Peña se quebró al hablar de las críticas que recibió y fue tajante: “No fui cuidada”

Luego de que fuera duramente criticada por decir en una entrevista que “la fama es un lugar complicado” y que “prefiere vacacionar en el exterior para evitar la exposición pública”, Florencia Peña dialogó en un móvil con Ángel de Brito para LAM (América TV) y no pudo evitar quebrarse.

Florencia Peña aseguró tener "fobia" a la fama y a la exposición

Al ver el informe que la producción preparó, comentó: “Lo primero que tengo para decir es que yo soy famosa desde hace muchísimo tiempo y conviví con la fama desde lugares complejos. Yo hablo de mí, desde mi vivencia. Siempre fui muy tímida desde chiquita, tuve que trabajar con eso, tuve que entender que la consecuencia de lo que había elegido hacer era la fama”.

En ese sentido, quiso dejar en claro que nunca buscó ser famosa, sino que lo que ella siempre quiso por encima de cualquier cosa era ser actriz. “Tuve suerte de que me pasaran cosas lindas, pero también a través de la fama me pasaron cosas muy feas que tuve que pechear. Cuando yo era muy chica, que no existían las redes, no existía Instagram, no existía Internet, yo tenía tet** muy grandes y me llamaban ‘la pechocha’ y yo no me banqué esa exposición, era muy fuerte para mí salir a la calle”, recordó.

Flor Peña a corazón abierto (Foto: Captura TV)

En esa misma línea, continuó: “Me operé cuando tenía 19 años por lo que significó para mí hacer un programa que tenía 45 puntos de rating y yo era considerada una sex symbol de la época y, como no existía la mirada feminista y el feminismo que existe hoy, estaba bien visto que la gente me tratara de tetona y que me invitaran a programas por tetona o que me trataran como la tetona de la tele. Y yo me tuve que operar por eso”.

Al escucharla atentamente, Ángel de Brito le preguntó si en aquel momento registraba lo que pasaba, a lo que ella respondió: “Obviamente que no. Yo no entendía qué era y creía que la culpable era yo. Había decidido ser actriz y sentía que esa situación me iba a poner en otro lado”.

Flor Peña a corazón abierto

Luego mencionó que cuando salió de la clínica con su papá tras su operación y se subió al auto, él la cubrió ante la presencia de fotógrafos en el lugar: “Lloramos un poco los dos porque era una situación que a mí me tenía muy angustiada, y prendió la radio para que yo me distraiga y había una periodista, que hoy sigue estando, que decía, ‘se operó las tet** Florencia Peña, no creo que trabaje más porque su único talento es ese”.

Otro de los momentos dolorosos que atravesó la intérprete de Moni Argento en Casados con hijos (Telefe) fue cuando se filtró el video íntimo con su exmarido. “No fui cuidada para nada con ese tema e intenté llevarlo lo mejor que pude”, aseguró.

Flor Peña no pudo ocultar las lágrimas al referirse al bullying que sufrió cuando era joven (Foto: Captura TV)

Una de las declaraciones de Peña que De Brito no pasó por alto fue cuando comentó que padecía de fobia social. “Sufro mucho con las masas, cuando hay mucha gente. Tuve ataques de pánico cuando se acerca mucha gente y tengo que tratar de respirar y de entender que está todo bien”, aclaró.

En el estudio destacaron la manera en la que Florencia domina la escena sin que se trasluzca su fobia. Allí fue cuando no pudo evitar quebrarse. “Tuve un papá, que ya no está, y una mamá que siempre me educaron para estar sobre la tierra, para no volar. Me acuerdo a mi papá diciendo ‘Flor, no llores acá estamos’. Nunca me voy a olvidar cuando me miraba a los ojos diciéndome ‘no hiciste nada malo, hija. Fue hermoso eso y se lo voy a agradecer siempre”, completó.