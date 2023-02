Yanina Latorre y Estefi Berardi se cruzaron muy fuerte y en vivo por el escándalo con Fede Bal: “Seguís mintiendo”

escuchar

Días atrás, un nuevo escándalo sacudió al mundo de la farándula: Fede Bal y Sofía Aldrey se separaron luego de que ella descubriera múltiples chats que demostraban que él le fue infiel en repetidas ocasiones con diversas figuras del ambiente del espectáculo. Según Yanina Latorre, quien tendría todos los mensajes incriminadores, dentro de dicha lista está Estefi Berardi, su compañera de LAM (América), con quien protagonizó un nuevo cruce mientras esta intentaba defenderse de las acusaciones.

El cruce entre Yanina Latorre y Estefi Berardi en LAM

El martes por la noche, Yanina Latorre dio la primicia de la separación de Fede Bal y Sofía Aldrey, junto a todos los detalles de cómo se dio el calamitoso final de la relación. Con celular en mano, aseguró que contaba con los chats subidos de tono y fotos íntimas que el protagonista de Kinky Boots intercambió con muchas de las mujeres con quienes se vinculó y, en ese momento, solo nombró a Claudia Albertario y a Anahí, una joven brasilera. No obstante, en las horas siguientes hubo otro nombre que comenzó a resonar con fuerza: el de Estefi Berardi.

A pesar de que la nueva involucrada lo negó, dijo que se trataba de chats editados y hasta inició acciones legales, horas después protagonizó un fuerte cruce con Yanina Latorre, quien la trató de mentirosa. “Si querés te cuento tu viernes, tu sábado y tu domingo, relatado por vos y por Federico. Hermoso”, disparó, al final de la pelea, para demostrar que tenía pruebas del supuesto encuentro sexual.

En la noche del jueves, las dos angelitas volvieron a discutir por el mismo tema al mismo tiempo que, desde el estudio, Ángel de Brito intentaba hacerle una nota en vivo a Nuria, una de las bailarinas que fue señalada como tercera en discordia entre Bal y Aldrey.

“No dudo que tengas cosas, lo que digo es que puede estar trucado. Es muy fácil”, expresó Berardi. Mientras Latorre le aseguraba que su información era verídica, ella siguió: “¿Te hace feliz hacer sentir mal a una compañera? Te lo digo por algo. De hecho, te llamé varias veces para hablar de algo importante y no me atendiste. Una buena compañera te atiende”.

Federico Bal y Sofía Aldrey protagonizaron una escandalosa separación

En respuesta, la esposa de Diego Latorre le explicó que no la atendió para que no se sintiera obligada a dar explicaciones sobre los chats que ella tenía en su posesión y dejó en claro que, en un principio, su intención no era exponerla. “A partir del momento que recibí los chats y que sabías que estabas involucrada, me mandabas todo el tiempo ‘¿te puedo ver en el camarín? ¿te puedo hablar?’”, detalló.

Cuando Berardi negó saber que la habían involucrado, su interlocutora exclamó: “Seguís mintiendo. Dejá de mentir”. Y agregó: “No te contestaba porque no te quería poner en el brete de que me dieras explicaciones de tu vida privada y sexual que no me interesa. Me llamaste cuarenta veces, igual que cuando estaba en Miami y me llamaste para que no subiera una foto tuya. Vos siempre me hablás para bajar temas”.

Cuando las aguas se calmaron, Berardi tomó nuevamente la palabra y aseguró que sus representantes legales -incluido Fernando Burlando- están en el proceso de descubrir quién filtro las conversaciones privadas y quien está detrás de la edición que, según dijo, la incriminan tanto a ella como a otras mujeres que nunca estuvieron con Bal. “Hay una persona muy mala detrás de esto”, remarcó.

