Sol Báez habló en medio del escándalo con Federico Bal: “Me costó años de terapia”

La mediática separación entre Federico Bal y Sofía Aldrey continúa generando reacciones en el mundo del espectáculo. La pareja se separó tras tres años de relación, luego de que ella descubriera reiteradas infidelidades del actor, a través de unas conversaciones en las que salieron a la luz varios nombres conocidos. Entre ellos, el de Sol Báez, quien, lejos de desmentir su affaire con el intérprete de Realidad virtual, realizó un contundente posteo sobre su cruce con él: “Me costó años de terapia”.

“Sofía vio a través de las aplicaciones de sus electrodomésticos que él, por ejemplo, lavaba sus sábanas cuando se iban las mujeres de su casa. ¿Quién se pone a lavar a las 3 de la mañana? Alguien que estuvo con otra mujer”, sentenció la panelista de LAM (América) Yanina Latorre, quien filtró los chats que Aldrey descubrió de Bal y otras mujeres.

El fuerte cruce entre Yanina Latorre y Estefi Berardi en LAM

Entre las implicadas en las conversaciones figuraba Anahí, una joven a la que el actor le prometió tatuarse su nombre en la entrepierna cuando estuviera soltero, la actriz Claudia Albertario y la panelista de LAM, Estefi Berardi. También apareció el nombre de la bailarina Sol Báez, quien realizó un contundente posteo sobre su relación con el actor. “Lo que para muchos es solo un hombre mujeriego, a mí me significó años de terapia”, sentenció. Y agregó: “No me victimizo en absoluto. Es lo que me tocó vivir y de lo que me haré cargo siempre”.

Sol Báez respondió ante las acusaciones por la infidelidad de Federico Bal Instagram: solbaezok

Tras una charla, en la que Aldrey enfrentó a Fede Bal por sus infidelidades, la joven abandonó la vivienda que compartían juntos. “Ya se fue, pero no solo eso: le vació la casa. Lo que tenía que era de ella se lo llevó, y también la alfombra y la mesa, que eran de los dos. Cuando él entre a su cuarto gamer, se va a encontrar con destrozos. Él colecciona Legos, que no quedó ni uno. Hizo la mudanza durante todo el día mientras Bal volvía de Carlos Paz”, describió Latorre. En cuanto a la prestigiosa colección de muñecos, supondría un valor de 10 mil dólares.

Claudia Albertario: “No tengo nada que ocultar”

Este miércoles, Claudia Albertario, al igual que Estefi Berardi, salió al cruce de las versiones sobre su supuesto affair con Federico Bal: “Desde hace un par de días, me veo envuelta en un escándalo mediático. Eso no me asusta, pertenezco a este mundo del entretenimiento desde muy chica y no es el primero. Lo que me asusta es la sobreexposición que lleva a sacar conclusiones desde el juzgar”, señaló.

Claudia Albertario habló de su relación con Federico Bal Instagram: claualbertario

“No tengo nada que ocultar, porque soy una mujer adulta, consciente de sus actos, de su vida y de su intimidad. Segundo, porque con Jerónimo, el padre de nuestros dos hijos, estamos separados hace muchos meses”, agregó. Y siguió: “A Fede lo conozco desde hace muchísimos años, todos lo saben, nos vieron. Somos amigos y nos adoramos. Hay veces que la amistad traspasa esa línea de amor fraternal. Ambos estábamos solos emocionalmente”.

