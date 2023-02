El lapidario mensaje de Melody Luz contra Estefi Berardi en medio del escándalo con Fede Bal: “Todo vuelve”

escuchar

Después de tres años en pareja y en medio del estallido de una inesperada polémica, se confirmó la separación entre Sofía Aldrey Fede Bal. La misma, según contó Yanina Latorre, se dio por las múltiples infidelidades del actor, quien se habría vinculado en repetidas ocasiones con varias figuras del espectáculo, lista en donde la panelista incluyó desde bailarinas hasta reconocidas actrices.

Lejos de terminar ahí, el escándalo sumó un episodio más cuando Estefi Berardi fue señalada como una de dichas mujeres. Mientras las miradas de toda la audiencia apuntaron directamente hacia la panelista de LAM y Mañanísima (Ciudad Magazine) -programa conducido, justamente, por Carmen Barbieri, madre de Bal-, hubo algunas figuras de la farándula que la criticaron duramente. Una de ellas fue Melody Luz, exparticipante de El Hotel de los Famosos (eltrece), quien ya había tenido conflictos no solo con Berardi sino también con todo el elenco de LAM (América).

En la noche del martes en el magazine conducido por Ángel de Brito, Yanina Latorre confirmó la separación de Fede Bal y Sofía Aldrey y, a su vez, dijo que el hecho se dio por las repetidas infidelidades del actor. Según explicó, ella se cansó de los engaños y se fue del hogar que ambos compartían en Carlos Paz (donde Fede Bal protagoniza la obra Kinky Boots), dando por terminada la relación.

El fuerte cruce entre Yanina Latorre y Estefi Berardi en LAM

Gracias a los chats privados que la propia Sofía le compartió a Latorre, la panelista se explayó sobre las numerosas aventuras de Bal con mujeres famosas. Aunque en ese momento, Latorre solo mencionó a Claudia Albertario, horas después Marcela Tauro aseguró en Intrusos (América) que Estefi Berardi también está dentro de esa lista.

En la edición del miércoles de LAM, la ex Combate quedó en el ojo de la tormenta porque, en medio de un fuerte cruce con la esposa de Diego Latorre, esta reveló que tenía pruebas de su vínculo. “Si querés te cuento tu viernes, tu sábado y tu domingo, relatado por vos y por Federico. Hermoso”, disparó, al final de la pelea.

A pesar de que la acusada aseguró tanto en las redes como en Mañanísima que las acusaciones no son ciertas, la situación fue la excusa perfecta para que Melody Luz le dedicara unas duras palabras.

Melody Luz apuntó contra Estefi Berardi en medio del escándalo con Fede Bal

En sus historias de Instagram, la pareja de Alex Caniggia, actualmente embarazada de su primer hijo juntos, escribió: “Ven que todo vuelve en esta vida. Más si sos víbora. Antes de meterte con otras, incluyéndome, fijate por lo menos de tener el cu** limpio, huecardi”.

Junto a ese escrito, adjuntó la captura de pantalla de un mensaje que recibió de parte de la panelista, en donde esta le decía: “Mel, tengo la prueba de que estás embarazada. Si no querés contarlo, avisame y te espero. Pero si no me respondés, entiendo que te da lo mismo. No quiero ser irrespetuosa, por eso te consulto”.

Melody Luz y Alex Caniggia esperan su primer hijo juntos Captura

En las siguientes publicaciones, contó que dicha interacción se dio al día siguiente de que se hiciese el primer estudio para confirmar su embarazo, el cual era de apenas dos meses y que, en esa instancia, ninguno de sus familiares ni amigos estaban enterados. Finalmente, contó que cuando le mandó audios a Berardi pidiéndole, entre lágrimas, que no filtrara la información, ella reprodujo dichas grabaciones. “No me parece para nada respetuosa”, cerró, lapidaria.

